روحانيات الإنشاد في ليلة القدر بمعهد الموسيقى.. غدًا

ضمن أنشطة وزارة الثقافة فى وداع شهر رمضان المعظم، تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية بمناسبة ليلة القدر لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات، وذلك في التاسعة والنصف مساء الجمعة 5 أبريل على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مجموعة من الابتهالات وقصائد المديح والتواشيح التراثية منها موسيقى المولد لـ أحمد فؤاد حسن ، دعونى أناجى حبيبى لـ أحمد عبد الله ، المسك فاح - النبى ذلك الإمام من التراث ، أنا بمدح النبى لـ إيهاب توفيق ، صلاة الله ذي الكرم لـ محمد الرمال ، لاجل النبى لـ محمد الكحلاوى ، سبحت صنع ربي لـ محمد الموجى ، كل حسن في البرايا لـ حسام صقر ، تم البدر بدرى لـ عبد العظيم محمد ، قل ادعو الله لـ كمال الطويل ، محمد يا رسول الله - سلام الله يا طه لـ جمال سلامة ، خد بإيدى لـ عبد المنعم البارودى ، لا إله إلا الله وأسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوى .. أداء آيات فاروق ، إبراهيم فاروق ، حسام صقر ، محمد البحيرى ، إيهاب ندا ، طه حسين .

الجدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، وتخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية حيث شاركت فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.