عدد مرات صوم النبي عليه السلام في شهر رمضان

قالت دار الإفتاء المضرية، إن صوم رمضان فرض على كل مسلمٍ عاقلٍ بالغٍ مطيق مقيمٍ، ودليل فرضيته ثابت بالنص القرآني والأحاديث النبوية وإجماع الأمة على ذلك من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا.

أضافت الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أن الإمام النَّفَرَاوي قال في "الفواكه الدواني": [(وصومُ شهرِ رمضانَ فريضةٌ) على كلِّ عاقلٍ بالغٍ مطيقٍ له غير مسافرٍ سفر قصرٍ، دل على فرضيته الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185]، وأما السُّنَّة: فحديث: «بُنِيَ الإسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ»، إلى قوله: «وَصَومُ رَمَضَان»، وأما الإجماع: فقد انعقد على فرضيته].

فرض صيام رمضان في السنة الثانية للهجرة

أوضحت الإفتاء، أنه قد فرض الله تعالى على المسلمين صيام شهر رمضان المبارك في السَّنَة الثانية للهجرة النبوية المشرفة، وكان ذلك في شهر شعبان المعظم، وقد بوَّب الإمام القَسْطَلَّانِي بابًا في "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري" أسماه: "باب وجوب صَومِ رمضان"، فقال: [(باب وجوب صوم) شهر (رمضان) وكان في شعبان من السنة الثانية من الهجرة].

دار الإفتاء المصرية

وبينت الإفتاء، أنه قد اتفقت كلمة الحُفَّاظ والفقهاء على أن مجموع ما صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسع سنين، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك.

قال بدر الدين العَيْني الحنفي في "البناية": [وفرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة قبل وقعة بدر، وقيل في شعبان منها فصام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تسع رمضانات]، وقال العلامة الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل": [وقال بعض الحُفَّاظ: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام تسع رمضانات]، وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع": [صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمضان تسع سنين؛ لأنه فُرِضَ في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وتوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة]، وقال العلامة البُهُوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات": [(وصوم) شهر (رمضان فرض) افترض في السنة الثانية من الهجرة إجماعًا، فصام النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسع رمضانات إجماعًا].

وقد نقل في هذا المعنى الإمام الشَّبْرَامَلِّسِي نظمًا بديعًا -عن العلامة الأُجْهُورِي- في "حاشيته على نهاية المحتاج" حيث قال: وَفُرِضَ الصِّـيَامُ ثَانِي الْهِجْرَةِ *** فَصَامَ تِسعَةً نَبِيُّ الرَّحْمَةِ

واختتمت الإفتاء قائلة: "وبناءً على ذلك، فإن مجموع ما صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مِن رمضانات في حياته هي تسع رمضانات".