تعيين 61 معيدًا و21 طبيبًا في جامعة القاهرة

أصدر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات بتكليف 61 معيدًا بكليات طب قصر العيني والصيدلة والآداب والمعهد القومي للأورام، والمستوفون لكافة شروط وقواعد التكليف.

وقرر رئيس جامعة القاهرة تعيين 21 طبيبًا بالمعهد القومي للأورام في التخصصات المختلفة.

وتضمنت القرارات تكليف طبيبين من قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني للعام الجامعي 2021/ 2022 والحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة دور نوفمبر 2015 للعمل بوظيفة معيد، وتكليف اثنين من أوائل خريجي كلية العلوم دور مايو 2021 للعمل بوظائف معيدين بقسم بيولوجيا الأورام بالمعهد القومي للأورام للعام الجامعي 2020/2021، وتكليف 19 من أوائل خريجي كلية الصيدلة دور مايو 2022 بنظام الساعات المعتمدة "الصيدلة الاكلينيكية" بوظائف معيدين بالأقسام المختلفة بالكلية، وتكليف 38 من أوائل خريجي كلية الآداب دور مايو 2021 بوظائف معيدين بعدد من أقسام الكلية.

كما شملت القرارات، تعيين 21 طبيبًا للعمل بالمعهد القومي للأورام بوظيفة طبيب مقيم من الدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف التخصصية لوظائف الطب البشري في تخصصات الجراحة، والتخدير والرعاية المركزة الجراحية وعلاج الألم، وطب الأورام وأمراض الدم السرطانية، طب أورام الأطفال وأمراض الدم السرطانية، والأشعة التخصصية، والأشعة العلاجية، والطب النووي، وباثولوجيا إكلينيكية.

تعيين رباب الشريف عميدة لكلية النانو تكنولوجي جامعة القاهرة

هنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة رباب الشريف بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها عميدة لكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي، متمنيًا لها المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير الكلية والنهوض بها على المستوى التعليمي والإداري والبحثي في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ووجه رئيس جامعة القاهرة الدكتورة رباب الشريف بتنفيذ عدة مهام من أهمها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الخامس، والنهوض بكافة قطاعات الكلية، والتوسع في عقد درجات علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات عالمية ذات ترتيب متقدم في التصنيفات الدولية المرموقة، والحصول على الاعتماد الدولي للكلية، والمساهمة الفعالة في المبادرات الرئاسية والمساهمة في المشروعات القومية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة ضرورة العمل كفريق واحد مما ينعكس على استقرار العملية التعليمية والبحثية داخل الكلية والعمل وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الإستراتيجية (2021 - 2025) والخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي، والتطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة قضايا التنمية والمجتمع والوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية.