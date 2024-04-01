شاهد| حفل إفطار "طلاب من أجل مصر" في حرم جامعة القاهرة

وسط أجواء رمضانية، شارك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الإثنين، حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته أسرة طلاب من أجل مصر بساحة الحرم الجامعي.

وحضر حفل الإفطار عدد من طلاب جامعة القاهرة من مختلف الكليات، في إطار حرص إدارة جامعة القاهرة على التواصل الدائم مع الطلاب في جميع الأوقات والمناسبات.

ويعكس حضور الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حفل الإفطار الجماعي، أهمية الحفل وتقدير الدكتور محمد الخشت لجهود أسرة طلاب من أجل مصر في تعزيز الروح الطلابية والتواصل البناء.



رئيس جامعة القاهرة يهنئ الطلاب بشهر رمضان

حفل إفطار جامعة القاهرة

ورحب رئيس جامعة القاهرة بالطلاب من مختلف الكليات والذين يمثلون مختلف الأطياف تحت شعار الوطن الواحد والذين يعملون من أجل مصر كلها ومن أجل المصريين كلهم بدون أي تمييز من أي نوع.

وقدم رئيس جامعة القاهرة التهنئة لأبنائه من طلاب الجامعة بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعيده عليهم وعلى مصر والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة بحسن تنظيم حفل الإفطار الجماعي والذي حضره أكثر من 1000 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى أن الطلاب أظهروا خلال الحفل السلوك المتحضر والتمتع بروح العطاء مما أدى إلى خروج الإفطار الجماعي بالشكل الأمثل.

حفل إفطار جامعة القاهرة

وأعقب حفل الإفطار الجماعي سهرة رمضانية تضمنت فقرات فنية للإنشاد الديني، كما حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة في ختام فعاليات حفل الإفطار.

وحضر حفل الإفطار الجماعي، نواب رئيس جامعة القاهرة، وأمين عام الجامعة وعدد من عمداء الكليات، ومستشاري الجامعة للأنشطة الطلابية، ومنسق عام أسرة طلاب من أجل مصر، ومنسق أسرة طلاب من أجل مصر في جامعة القاهرة.

حفل إفطار جامعة القاهرة

حفل إفطار جامعة القاهرة

حفل إفطار جامعة القاهرة