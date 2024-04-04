عقب لقاء لنتنياهو.. مزيد من الصلاحيات للجنة المفاوضات بإسرائيل

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت"، منح وفد التفاوض صلاحيات إضافية، بعد اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بذوي مجندات محتجزات في غزة.وقبل يومين، قال مكتب نتنياهو إن وفد التفاوض الإسرائيلي بلور مع الوسطاء في القاهرة مقترحا جديدا سيعرض على حركة حماس.

وذكر مكتب نتنياهو أنه "في إطار المحادثات وبوساطة بناءة من مصر صاغ الوسطاء مقترحا معدلا لهدنة في غزة ولتحرير المحتجزين".

وأضاف أن "إسرائيل تتوقع من الوسطاء أن يضغطوا على حماس بقوة أكبر من أجل التوصل إلى اتفاق".

وعلى الجانب الآخر، أكد أسامة حمدان القيادي في حركة حماس أنه لا يوجد تقدم في المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة رغم المرونة التي تبديهاالحركة.

وقال "لا تقدم في المفاوضات حتى الآن، بل هي تراوح مكانها...رغم المرونة الإيجابية العالية التي أبدتها حركة حماس في المفاوضات".

القيادي في حركة حماس أسامة حمدان:

▪️ لا تقدم في المفاوضات حتى الآن رغم المرونة الإيجابية العالية التي أبدتها حركة حماس لأجل تسهيل الوصول لاتفاق

▪️ أبلغنا الوسطاء في مصر وقطر ليلة أمس بأننا متمسكون بموقفنا المتمثل في وقف العدوان وعودة النازحين وعملية تبادل أسرى حقيقية وجادة

▪️ بعد جولة مفاوضات القاهرة الأخيرة لا تزال الحكومة الإسرائيلية تراوغ فصارت المفاوضات تدور في حلقة مفرغة

▪️نحمل الإدارة الأمريكية ورئيسها بايدن المسؤولية الإنسانية عن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 33037 قتيلا و75668 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة أن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و91 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وفي وقت سابق، سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، أمس الأربعاء، وذلك لأول مرة منذ 10 أيام.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أيضا، في تقرير آخر لها، أنه سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة "سديروت" ومحيطها، حيث أطلق على المستوطنة صاروخين، تم اعتراض أحدهما وسقط الآخر في منطقة مفتوحة خارج المدينة.

ولفتت الإذاعة على موقعها الإلكتروني إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.