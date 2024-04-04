يورجن كلوب ومايكل أرتيتا مرشحان لجائزة الأفضل لشهر مارس

كشفت اليوم الخميس، رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن أسماء المدربين المرشحين للفوز بجائزة الأفضل في شهر مارس 2024.

كلوب ينافس أرتيتا على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أسماء المدربين المُرشحين للفوز بجائزة الأفضل خلال شهر مارس المنصرم.



ويتنافس الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، مع نظيره الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال شهر مارس الماضي.

وشهد شهر مارس الماضي، نجاح كلوب في قيادة ليفربول في ثلاث مباريات، حقق خلالهم انتصارين وتعادل وحيد.

بينما قاد أرتيتا فريق أرسنال في أربع مباريات، حقق خلالهم ثلاث انتصارات وتعادل وحيد.