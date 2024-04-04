كايزر تشيف يُعلن في بيان رسمي مقتل لاعبه بالرصاص

شهدت ملاعب كرة القدم حادث مؤسف في الساعات الماضية، بعدما أعلن نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي مقتل مدافع الفريق لوك فلورز صاحب ال24 عامًا بعدة طلقات نارية، وذلك خلال عملية اختطاف فاشلة في جوهانسبرج.

وأصدر نادي كايزر تشيفز بيان رسمي أعلن خلاله مقتل مدافعه الشاب جاء فيه: “بحزن كبير نعلن أن اللاعب لوك فلورز فقد حياته بشكل مأساوي الليلة الماضية خلال حادث اختطاف في جوهانسبرج”.



وأضاف البيان: “صلواتنا مع عائلته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب. تتعامل الجهات المختصة مع الأمر وسيتم الإبلاغ عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب. لترقد روحه العزيزة في سلام”.

لوك فلورز

جدير بالذكر أن المدافع فلورز انضم لصفوف كايزر تشيفز في أكتوبر الماضي ولكنه كان ينتظر ظهوره الأول مع الفريق خلال الفترة المقبلة ولكن القدر لم يمهله وودع عالمنا عن عمر يناهز 24 عامًا.

ويحتل كايزر تشيفز المركز الثامن في الدوري الجنوب إفريقي برصيد 31 نقطة بفارق أقل 18 نقطة عن صنداونز متصدر الترتيب.