عقب 33 عاما من العطاء.. انتهاء سلسلة "كابتن ماجد" الكرتونية

صدرت قصص الرسوم المتحركة الشهيرة لكرة القدم "الكابتن تسوباسا"، المعروفة بالنسخة العربية بـ"الكابتن ماجد"، للمرة الأخيرة، اليوم الخميس، في اليابان ليسدل الستار بشكل نهائي على العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد 43 عاما من طرحها لأول مرة.

وكتب مؤلف قصص "المانغا" اليابانية يويتشي تاكاهاشي على حسابه على منصة "إكس": "الآن بعد أن انتهيت من رسم الحلقة الأخيرة من السلسلة، أشعر بالارتياح لأنني انتهيت من كل شيء وأشعر بالتحرر لأني سأتمكن أخيراً من عيش حياتي من دون الارتباط بأي مهل نهائية للنشر".

ولفت عراب قصة المانغا التي نُشرت لأول مرة عام 1981 في مجلة "شونين جامب" اليابانية الأسبوعية إلى أنه سيواصل ابتكار مغامرات لنجوم كرة القدم في قصته عبر الإنترنت، على شكل مخططات قصصية.

واقتُبست السلسة خلال العقود الماضية بأشكال كثيرة، في الرسوم المتحركة أو ألعاب الفيديو، حتى إنها ألهمت أساطير في كرة القدم خلال طفولتهم.

وبُثت سلسلة الرسوم المتحركة في أكثر من مئة دولة، فيما بيع من صيغتها القصصية نحو 90 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، لكن في يناير/كانون الأول الماضي، أعلن الرسام البالغ 63 عاما، انتهاء السلسلة في أبريل، عازياً ذلك إلى تدهور حالته الصحية وتطور صناعة "المانغا".

