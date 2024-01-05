توقف عرض "كابتن ماجد" للأبد.. مؤلف أشهر مسلسل كارتون يبكي الجميع

انتشرت أخبار على السوشيال ميديا بشأن توقف مسلسل الكارتون العالمي الشهير "كابتن تسوباسا" والمعروف في العالم العربي والشرق الأوسط بـ"كابتن ماجد".

"كابتن ماجد" مسلسل كارتون ياباني يُعتبر الأشهر في مجال الرسوم المتحركة على مرّ التاريخ، حيث ذاع صيته على مدار 43 عامًا مدة عرضه على الشاشة، ليخرج خبر اليوم أحزن الملايين حول العالم، وهو توقفه عن العرض وعدم عودته مجددا.

وفي بيان رسمي بالعدد الأخيرة لمجلة "كابتن تسوباسا"، أعلن مؤلف المسلسل الياباني يوتشي تاكاهاشي، عن توقف عرض "كابتن ماجد"؛ نظرًا لتدهور حالته الصحية.

وكتب المؤلف الياباني يوتشي تاكاهاشي رسالة للقراء قائلا: "لم يكن من السهل اتخاذ هذا القرار الذي قد يخيب ويحزن أولئك الذين يستمتعون بقراءة الكابتن تسوباسا ولكن أتمنى أن تتفهموا قراري".

ونشرت قصة "الكابتن تسوباسا" لأول مرة عام 1981 في مجلة "شونن جامب" الأسبوعية اليابانية، ولاقت إعجاب ومتابعة الملايين حول العالم وبالأخص متابعي كرة القدم والمولعين بالكرة المحترفين منهم الأسطورة البرازيلية رونالدو، ودييجو مارداونا، وزين الدين زيدان.



وعرض المسلسل بالعديد من الدول حول العالم وحاز على شهرة واسعة، كما بيعت قصصه المصورة بنحو 90 مليون نسخة، وأعرب المؤلف بعد إدمانه مشاهدة كرة القدم وبالتحديد خلال متابعته لبطولة كأس العالم 1978 عن أمنيته نشر هذه الرياضة في اليابان.

وحل "يوتشي تاكاهاشي" ضيفًا على قناة "dmc" في وقت سابق وتحدث عن السبب وراء ابتكار هذا المسلسل، وذلك نظرًا لعدم انتشار رياضة كرة القدم وقتها في اليابان، وأنه عندما بدأ في كتابة قصة "كابتن تسوباسا" كانت رياضة قدم القدم ضعيفة في اليابان.

وأوضح "لم نكن في مستوى يسمح لنا الصعود لكأس العالم وكنت برسم القصة وبتمنى من خلالها أن اليابان تصيح قوية في كرة القدم ولها شعبية وبعدها فعلًا اليابان أصبحت أقوى في كرة القدم وهذا أسعدني جدًا لأنه كان حلمي وأنا بكتب القصة واتحقق قدامي ومكنتش متخيل هذا الكم من النجاح ".