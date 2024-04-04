تباين أسعار العملات أمام الجنيه اليوم 4-4-2024

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 4-4-2024، وقفا للتحديثات الصباحية في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 51.30 جنيه للشراء، و51.53 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

47.36 جنيه للشراء.

47.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.30 جنيه للشراء.

51.53 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

59.88 جنيه للشراء.

60.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.62 جنيه للشراء.

12.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

153.29 جنيه للشراء.

154.33 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.90 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.02 جنيه للشراء.

13.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.55 جنيه للشراء.

12.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.55 جنيه للشراء.

12.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.53 جنيه للشراء.

12.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.48 جنيه للشراء.

12.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.61 جنيه للشراء.

12.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.46 جنيه للشراء.

12.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.50 جنيه للشراء.

12.59 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

12.68 جنيه للشراء.12.73 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

12.70 جنيه للشراء.12.72 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

12.73 جنيه للشراء.12.74 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

12.67 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.76 جنيه للشراء.12.79 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

12.50 جنيه للشراء.12.71 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

12.66 جنيه للشراء.12.71 جنيه للبيع.