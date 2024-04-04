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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حارس ناشئ في مران الزمالك

بوابة الوفد الإلكترونية

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تصعيد عمر عبد العزيز حارس مرمى فريق الناشئين مواليد 2008 في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة أمام مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
 

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الأهلي والزمالك في مواجهة قوية بثاني جولات نهائي دوري سيدات الطائرة

وخاض حراس مرمى الفريق محمد عواد، ومحمد صبحي، ومعاذ علاء الدين، وعمر عبد العزيز تدريبات قوية  خلال المران الأخير تحت قيادة لويس فيسنتي مدرب الحراس بالفريق، تم خلالها التركيز على العديد من الجوانب الفنية منها التصدي للتسديدات من جميع جوانب الملعب ومسافات مختلفة.

وقام فيسنتي مدرب الحراس بمنح الرباعي العديد من التعليمات الفنية لتنفيذها في التدريبات.

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