حارس ناشئ في مران الزمالك

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تصعيد عمر عبد العزيز حارس مرمى فريق الناشئين مواليد 2008 في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة أمام مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وخاض حراس مرمى الفريق محمد عواد، ومحمد صبحي، ومعاذ علاء الدين، وعمر عبد العزيز تدريبات قوية خلال المران الأخير تحت قيادة لويس فيسنتي مدرب الحراس بالفريق، تم خلالها التركيز على العديد من الجوانب الفنية منها التصدي للتسديدات من جميع جوانب الملعب ومسافات مختلفة.

وقام فيسنتي مدرب الحراس بمنح الرباعي العديد من التعليمات الفنية لتنفيذها في التدريبات.