الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي والزمالك في مواجهة قوية بثاني جولات نهائي دوري سيدات الطائرة

بوابة الوفد الإلكترونية

تقام اليوم الخميس، ثاني جولات البلاي أوف بالدور النهائي من دوري سيدات الكرة الطائرة للموسم 2023-2024،  بين الأهلي والزمالك،  على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وكان فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي قد تمكن من تحقيق الفوز على نظيره الزمالك، بنتيجة 3/0 في أولى لقاءات نهائي الدوري أمس الأول الثلاثاء

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

31/29
25/21
25/15


ويقام الدور النهائي من دوري سيدات ورجال الكرة الطائرة بنظام البيست أوف 3 حيث يحسم الفائز بمباراتين اللقب .


وفي حالة تحقيق الأهلي الفوز الثاني له اليوم يحسم اللقب رسميا بينما في حالة فوز الزمالك يتم اللجوء لمباراة فاصلة، تقام يوم السبت 6 إبريل.

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