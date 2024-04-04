نفاذ تذاكر مواجهة الزمالك وفيوتشر المقرر إقامتها الأحد المقبل بالكونفدرالية

يستعد الزمالك لملاقاة فيوتشر ، الأحد المقبل على ملعب ستاد القاهرة في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.





ونفذت جميع تذاكر الخاصة بمواجهة بعد أن موافقة الجهات الأمنيه على حضور ٣٠ ألف مشجع.

على صعيد متصل ، واصل محمد أشرف "روقا" لاعب وسط نادي الزمالك ، أداء مجموعة من التدريبات التأهيلية الخاصة بالكرة في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع للاعب بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية، ويخوض اللاعب حاليا المرحلة الأخيرة قبل المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وفي نفس السياق أدى عبد الرحمن نفاد حارس المرمى تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وفقا البرنامج الموضوع له بسبب الإصابة التي يعاني منها وهي عبارة عن كدمة في كاحل القدم.