بعد قليل .. كولر وكابتن الأهلي يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة سيمبا

يحضر بعد قليل ، مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وكابتن الفريق، وقائع المؤتمر الصحفي لمباراة سيمبا التنزاني، في ‏إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المؤتمر الصحفي للأهلي في الواحدة ظهرًا، فيما يقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني وكابتن فريق سيمبا في تمام الواحدة والنصف ‏ظهرًا.‏



وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ملعب بنجامين ‏مكابا في العاصمة دار السلام.‏

ومن المقرر أن يعلن مارسيل كولر قائمة لاعبيه في المواجهة عقب المران الختامي ، على أن ينتظم اللاعبون في معسكر مغلق.



كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد واصل تدريباته مساء الأمس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق سيمبا التنزاني.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، باللاعبين قبل انطلاق المران، في حضور الجهاز المعاون وخالد بيبو مدير الكرة.