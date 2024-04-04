ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج مرقة الدجاج بالفيوم

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية واللحوم.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمهندس سيد أحمد حرزالله مدير مديرية التموين، بشأن تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الأسواق ومتابعة التجار.

تحرير 440 كيلو مواد خام تستخدم في تصنيع مرقة الدجاج بالفيوم

وأكد مدير المديرية، أن إدارة تموين مركز طامية، نفذت حملة مكبرة قامت خلالها بالمرور على الأسواق والمحال التجارية بنطاق الإدارة وتمكنت من ضبط مصنع بدون ترخيص يقوم بتصنيع وتعبئة عبوات مرقة الدجاج بإستخدام خامات إنتاج مجهولة المصدر، وتمكنت الحملة من ضبط عدد 333 قطعة من مرقة الدجاج إنتاج نهائي ومجهزة للبيع، بالإضافة إلى ضبط عدد 120 كيلو عبارة عن مكعبات مصنعة قبل التغليف، وعدد 8 شكائر مواد خام تستخدم في تصنيع مرقة الدجاج وباجمالي وزن 440 كيلو من المواد الخام المستخدمة، وعدد من الماكينات المستخدمة في التصنيع وماكينات التغليف وكتابة تاريخ الإنتاج والصلاحية بالمخالفة للقانون، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر ضد صاحب المنشأة، بالإضافة إلى تحرير عدد من المحاضر المتنوعة لأصحاب المحال التجارية والأسواق بدائرة الإدارة.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملة قامت بتحرير عدد من المحاضر المتنوعة لأصحاب المحال التجارية وذلك لنقص الوزن والمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، وعدم إعطاء بون الصرف، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، بالإضافة إلى تحرير مخالفات وتقارير للمخابز لقيام أصحابها بتجميع كميات من الدقيق البلدي تمهيدا لبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وتوقف جزئي وتم تحرير المحاضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

ومن جانبه أكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.