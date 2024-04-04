بسبب لهو طفلة بالكبريت.. اشتعال النيران في تشوينات الملاهي بطنطا

كشفت تحقيقات حادثة نشوب حريق بتشوينات الملاهى بمنطقة العجيزى فى طنطا، ان سبب الحريق هو قيام طفلة 10 س باللعب بالكبريت .

وكان اللواء خالد عبد السلام مدير امن الغربية والعميد محمد صالح مدير مباحث المديرية قد تلقيا بلاغا بنشوب حريق بتشوينات ملاهى بمنطقة العجيزى وارتفاع السنة النار التى التهمت معدات وعربات الملاهى

وانتقل الرائد أحمد الكفراوي رئيس مباحث قسم أول طنطا ومعاونيه

وبعد تكثيف التحريات تبين أن طفلة 10 من سكان المنطقة كانت تلعب بعلبة كبريت وإشعال ثقابها

مما أدى الى نشوب النيران وساعدت الرياح على إشتعالها

وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق