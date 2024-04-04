درما رمضان.. أحداث الـ 24 من المسلسلات الأطفال (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «درما رمضان.. أحداث الـ 24 من المسلسلات الأطفال».

مسلسل يحيي وكنوز الجزء الثالث

ففي مسلسل يحيي وكنوز الجزء الثالث، فاوضت عصابة سارقي الهوية يحيي على سرقة سيف ألكسندر الأكبر مقابل فك أسر سينو صديقه، وخلال ذهابهم إلى عصر الملك ألكسندر عبر البوابة السحرية طرح أحدهم سؤال "هي الإسكندرية اتسمت على اسمه؟!".

ظهر والد ووالدة نورة وهما يتحدثان مع ابنهما نور عن معدات التصوير

وفي مسلسل نورة، ظهر والد ووالدة نورة وهما يتحدثان مع ابنهما نور عن معدات التصوير ورد عليهما بأنه أخطأ، وخلال أحداث الحلقة أرسلت ريم صديقة نورة رسالة إليها كتب فيه كلمة واحدة "أنقذيني".

وفي مسلسل نور والكوكب السعيد، فقد شهدت ظهور نور وهو يقول لزهراء أعطيني بعض قوتك وعندما نفذت أمره فُتحت بوابة كبيرة وظهر انفجار وبدأوا في الاختباء، كما ذهب نور للبحث عن طعام لأهل القرية.

جدير بالذكر أن الناقد الفني، خالد محمود، تحدث سابقًا عن دراما في رمضان هذا العام، والتنوع والثراء في الأفكار، مؤكدًا أن قرار إنتاج مسلسلات الـ15 حلقة قرار حكيم وذكي للغاية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز":القرار بوجود أفكار تلائم الـ15 حلقة يضع الدراما المصرية في مكان كبير ومحترم؛ لأنه يبرز عددًا كبيرًا من الأبطال، وأكبر كم من الموضوعات، وإبراز لمواهب جديدة سواء في التأليف أو التمثيل.

عدم تواجد النجم طوال شهر رمضان

وتابع: "التنوع الجامع بين أجيال متعددة يعكس الصورة الطموحة للدراما المصرية ووضع خطة طويلة الأمد وهي استطاعت أن تكسر عدة قيود منها عدم تواجد النجم طوال شهر رمضان وهو تحدي النجوم لكيفية تقديم الشخصية بشكل مركز خلال 15 حلقة فقط.

المستفيد الأكبر من تلك التحديات هو المشاهد المصري والعربي

وأوضح أن المستفيد الأكبر من تلك التحديات هو المشاهد المصري والعربي، الذي يتابع العديد من الأعمال الدرامية المتنوعة بين الشعبي والكوميدي والتاريخي.