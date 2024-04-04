الخميس 04 أبريل 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

خلال حفل افطارها السنوي

رابطة أبناء قنا والأقصر تكرم رموزها شيخ الأزهر والابنودى وفهمي عمر وأحمد بدير

بوابة الوفد الإلكترونية

كرمت رابطة أبناء قنا والأقصر ، عدد من ابنائها ورموزها التاريخيه ، خلال حفل افطارها السنوى أمس ، من الشخصيات الذين حفروا اسمائهم في سجلات التاريخ ، وكان له بصمات واضحه ، وعلي رأسهم فضيله الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، واسم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ، واسم الشاعر الكبير عبد الرحمن الابنودي ، والإذاعى الكبير والسياسي المخضرم فهمي عمر، وضياء رشوان رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني رئيس الهيئة العامة الاستعلامات والفنان الكبير احمد بدير بالاحتفال الذي أقيم بدار الدفاع الجوي بمدينة نصر .

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سلامتك تهمنا ندوة توعوية للهيئة القومية لسكك حديد مصر بمركز قنا

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قـنا| تكريم 11 سـيدة حصلن على لقب الأم المـثالية

واضاف اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ الأمين العام لرابطة ابناء قنا ، بأن قنا والأقصر تذخران بالعديد من الرموز الذين كان لهم تأثير كبير في التاريخ المصري الحديث ، وكانت لهم إسهامات في جميع المجالات ، وكانوا سفراء لبلدهم وصالوا وجالوا في جميع الميادين في الدين والسياسة والعلم والتنوير والفن والإبداع وكان لهم تأثير كبير .

وشدد رسلان بأن تكريم رموز قنا والأقصر ، هو تكريم ووفاء لقيم تاريخيه عظيمه ، ودافع وحافز كبير لكل أبناء المحافظتين ولابناء مصر بصفه عامه ، بضرورة ، العمل والسعي والاجتهاد ، من أجل رفعة الوطن ، وأننا في هذة المرحلة وهذا  المناخ الذي أسسه الرئيس السيسي لدعم المبدعين والقادة ، فإن الفرصه مواتية للجميع لرفع اسم مصر عالياً في كل المحافل ، بما يحقق آمالنا وطموحاتنا في الجمهوريه الجديده.

وتابع رسلان بأننا نجتمع كل عام في رمضان علي المحبه ، لزيادة أواصر الترابط والتراحم بين أبناء قنا والأقصر ، خلال الشهر الفضيل ، وان دورنا الاجتماعي سيظل مستمر تتوارثه الأجيال القادمة .

وحضر حفل الإفطار لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، وسماحة / السيد الشريف نقيب السادة الأشراف ، والشيخ علي فريج رئيس مجلس شيوخ القبائل العربيه ، والنائب حمادة العماري وعلاء قريطم ومحمد عزت القاضي والنائبه سحر صدقي ورحاب الغول وحنان عبد المنعم عوض وسناء الحساني ، أعضاء مجلس النواب ، والمستشارة رضوى الدربي القيادية بحزب مستقبل وطن ، و عبدالرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية ، واسامة شرشر رىيس تحرير جريدة النهار  ، وعصام البديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية ، والدكتور فتحي عامر رئيس اللجنه التأسيسية للقبائل العربيه والمستشار عبداللاة احمد علي ، والمستشار مدحت نورالدين والمستشار محمود عبد الحكم ، وعدد كبير من القضاة والمستشارين ورجال الشرطه والإعلام والصحافة.

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