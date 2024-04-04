رابطة أبناء قنا والأقصر تكرم رموزها شيخ الأزهر والابنودى وفهمي عمر وأحمد بدير

خلال حفل افطارها السنوي

كرمت رابطة أبناء قنا والأقصر ، عدد من ابنائها ورموزها التاريخيه ، خلال حفل افطارها السنوى أمس ، من الشخصيات الذين حفروا اسمائهم في سجلات التاريخ ، وكان له بصمات واضحه ، وعلي رأسهم فضيله الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، واسم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ، واسم الشاعر الكبير عبد الرحمن الابنودي ، والإذاعى الكبير والسياسي المخضرم فهمي عمر، وضياء رشوان رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني رئيس الهيئة العامة الاستعلامات والفنان الكبير احمد بدير بالاحتفال الذي أقيم بدار الدفاع الجوي بمدينة نصر .

واضاف اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ الأمين العام لرابطة ابناء قنا ، بأن قنا والأقصر تذخران بالعديد من الرموز الذين كان لهم تأثير كبير في التاريخ المصري الحديث ، وكانت لهم إسهامات في جميع المجالات ، وكانوا سفراء لبلدهم وصالوا وجالوا في جميع الميادين في الدين والسياسة والعلم والتنوير والفن والإبداع وكان لهم تأثير كبير .

وشدد رسلان بأن تكريم رموز قنا والأقصر ، هو تكريم ووفاء لقيم تاريخيه عظيمه ، ودافع وحافز كبير لكل أبناء المحافظتين ولابناء مصر بصفه عامه ، بضرورة ، العمل والسعي والاجتهاد ، من أجل رفعة الوطن ، وأننا في هذة المرحلة وهذا المناخ الذي أسسه الرئيس السيسي لدعم المبدعين والقادة ، فإن الفرصه مواتية للجميع لرفع اسم مصر عالياً في كل المحافل ، بما يحقق آمالنا وطموحاتنا في الجمهوريه الجديده.

وتابع رسلان بأننا نجتمع كل عام في رمضان علي المحبه ، لزيادة أواصر الترابط والتراحم بين أبناء قنا والأقصر ، خلال الشهر الفضيل ، وان دورنا الاجتماعي سيظل مستمر تتوارثه الأجيال القادمة .

وحضر حفل الإفطار لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، وسماحة / السيد الشريف نقيب السادة الأشراف ، والشيخ علي فريج رئيس مجلس شيوخ القبائل العربيه ، والنائب حمادة العماري وعلاء قريطم ومحمد عزت القاضي والنائبه سحر صدقي ورحاب الغول وحنان عبد المنعم عوض وسناء الحساني ، أعضاء مجلس النواب ، والمستشارة رضوى الدربي القيادية بحزب مستقبل وطن ، و عبدالرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية ، واسامة شرشر رىيس تحرير جريدة النهار ، وعصام البديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية ، والدكتور فتحي عامر رئيس اللجنه التأسيسية للقبائل العربيه والمستشار عبداللاة احمد علي ، والمستشار مدحت نورالدين والمستشار محمود عبد الحكم ، وعدد كبير من القضاة والمستشارين ورجال الشرطه والإعلام والصحافة.