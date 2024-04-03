قـنا| تكريم 11 سـيدة حصلن على لقب الأم المـثالية

كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، 11 سيدة فزن بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة.

تقديرًا لما قدموه من تضحيات وكفاح في تربية أبنائهن، وذلك في احتفالية كبرى بقاعة ديوان عام المحافظة.

أبرز المحافظ، الدور الذي تقوم به المرأة المصرية سواء على مستوى العمل في كافة القطاعات والمجالات أو تربية النشء الذين هم عماد الوطن ومستقبله.

التكريم

وقال إن الدولة مهتمة بتمكين المرأة، والاستفادة من مشاركتها الفعالة في كافة المجالات، مقدما التحية والإعزاز والتقدير لكل الأمهات.

التي تضحي بوقتها وجهدها وراحتها في سبيل تربية أطفالها، خاصة النماذج المشرفة التي تم اختيارها للحصول على لقب الأم المثالية.

وأضاف أن المرأة المصرية أثبتت جيلا بعد جيل، أنها شريك أساسي في تحقيق الاستقرار والتنمية.

ولفت المحافظ، إلى أن، المرأة المصرية تُوجت في عهد الرئيس القائد عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتاج العزة والكرامة، لذا فإن هذا التكريم يأتي امتناناً واعتزازاً بالأم ودورها وتضحياتها.

وبيّن أن الأم المصرية، لها دور كبير في صنع التاريخ وبناء الحاضر والمستقبل، وسيستمر كفاحها يضيء الطريق أمامنا.

كما أعرب محافظ قنا عن بالغ شكره وتقديره لقصص كفاح وتضحيات الأمهات المكرمات، مثمنا دورهم البارز في تقدم وحماية المجتمع، وتنشئة ورعاية أفراد.

الأمهات المثاليات:

كرم المحافظ، خلال الاحتفال السيدة مريم وهيب يعقوب الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة، والسيدة مديحة محمد محمد محمود الأم المثالية الثانية على مستوى المحافظة.

والسيدة تحية محمد عبدالجليل الأم المثالية الثالثة علي مستوي المحافظة، والسيدة رئيسة أحمد عسران الأم المثالية الأولى "الأم البديلة" علي مستوى المحافظة.

والسيدة محفوظة محمد مصطفي الأم المثالية الأولي علي مستوي المحافظة "تمكين اقتصادي".

كما تم تكريم الأمهات المثاليات العاملات بديوان عام المحافظة حيث حصلت السيدة هناء همام محمود علي لقب الأم المثالية الأولى.

والسيدة آمال علي محمد علي لقب الأم المثالية الثانية، والسيدة ماريان رزيق تفيد لقب الأم المثالية الثالثة عن ذوي الإعاقة (إعاقة سمعية).

كما تم تكريم الأمهات المثاليات العاملات بمديرية التضامن الاجتماعى حيث حصلت السيدة تريزا لبيب عطية على لقب الأم المثالية الأولى.

والسيدة أسماء عبدالفتاح عبدالقادر الأم المثالية الثانية، والسيدة فاطمة النوبي حسين الأم المثالية الثالثة.

وهنأ حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، الأمهات المكرمات معربًا عن تقديره لدورهن البنّاء في رعاية أسرهن ضاربين بتضحياتهن أروع الأمثلة.

لافتاً إلى أن فضل الأم مذكور بجميع الأديان السماوية وأن كل أم قنائيه تعبّر عن صورة مشرفة من صور الكفاح لتحديها الظروف التي واجهتها في تربية أبنائها حتى يكونوا صُنّاع المستقبل.

حضور الاحتفال:

حضر الاحتفال الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف.

والقمص رويس نصر ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، والدكتورة هدي السعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.