سلامتك تهمنا ندوة توعوية للهيئة القومية لسكك حديد مصر بمركز قنا

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ندوة توعوية، وذلك ضمن الحملة التى أطلقتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحت عنوان سلامتك تهمنا، وذلك بحضور محمد عز سكرتير المدينة ، العميد أركان حرب حسام الدين على كحيل مدير عام الإدارة العامة للأمن بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والعميد نادر عبد المقصود رئيس الإدارة المركزية لشئون الرئاسة بالسكة الحديد ، والنائب مصطفى محمود مصطفى عضو مجلس النواب ، الشيخ أحمد فتحي مندوب عن الأوقاف، والأنبا يوحنا صبري مندوب عن الكنيسة، بالإضافة إلى عدد من قيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بمركز قنا ورؤساء القرى وممثلى الإدارات المعنية .

مخاطر المعابر غير الشرعية

وتم طرح ومناقشة مخاطر المعابر غير الشرعية على قضبان السكك الحديدية ، وتوعية المواطنين من تلك المخاطر ، ومناشدتهم بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية.

وأوضحت الحضور أن إقامة المعابر الغير شرعية على القضبان يتسبب في تعطيل حركة القطارات، إلى جانب ما قد ينجم عنه من إزهاق لأرواح المواطنين.

كما أكد المحاضرون بالندوة على ضرورة الإلتزام بالعبور عبر المزلقانات الشرعية وهي الأماكن التي خصصتها الهيئة للعبور، حفاظاً على أرواح المواطنين وحرصاً على انتظام سير حركة القطارات .

كما ألقى فضيلة الشيخ أحمد فتحي، والأنبا يوحنا صبري كلمة للمواطنين عن إتخاذ الحيطة والحذر فى عبور المعابر الشرعية حفاظاً على الأرواح .

وفى نهاية الندوة قام العميد أركان حرب حسام كحيل بتقديم شهادات تقدير إلى نائب رئيس المدينة ومدير العلاقات العامة بالوحدة وعدد من القيادات بالوحدة .

من ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية لقرية المحروسة برئاسة محمد سليم، من بتنفيذ إيقاف أعمال على أرض أملاك خاصة بناء بدون ترخيص بمساحة بمساحة ١٧٥ متر عبارة عن فك أخشاب أعمدة دور أول علوي .

وأوضح العميد طارق لطفي ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات .

مضيفاً ان ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.