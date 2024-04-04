تفاصيل كسوف الشمس المنتظر الإثنين المقبل| شاهد

قال الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن كسوف الشمس الكلي المنتظر حدوثه يوم 8 إبريل سيظهر كليا في دول «المكسيك - الولايات المتحدة الأمريكية - كندا».

كسوف جزئي في غرب أوربا وأمريكا الشمالية

وأضاف رئيس معهد البحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، والإعلامي أحمد دياب، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة البلد، أنه يمكن رؤيته ككسوف جزئي في غرب أوربا وأمريكا الشمالية وشمال أمريكا الجنوبية والمحيط الباسفيكي والمحيط الأطلنطي والقارة القطبية الشمالية، لافتا إلى أن هذا الكسوف لا يمكن رؤيته في مصر والمنطقة العربية.

دورة القمر الشهرية حول الأرض

أكد أن هذا الكسوف، يعد نوعا من الظواهر الشمسية التي عادة ما تحدث أثناء دورة القمر الشهرية حول الأرض في طور المحاق بنهاية الشهر القمري وقبل ولادة الهلال الجديد مباشرة، حيث يقع القمر بين الأرض والشمس على خط الاقتران وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس، موضحا أن الكسوف الكلي سيغطي مساحة عرضها 197.5 كيلومتر، وسيستغرق مدة قدرها 4 دقائق و28 ثانية، وعند ذروة الكسوف الكلي يغطي قرص القمر حوالي 105.7% من كامل قرص الشمس.

ونوه رئيس معهد البحوث الفلكية، أن ظاهرة الكسوف الشمسي، تفيد في التأكد من بدايات الأشهر الهجرية القمرية إذ يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع، أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد مشيرا إلى أن ذلك يعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد.

جدير بالذكر أن الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، كشفت أن الكرة الأرضية على موعد مع كسوف كلى للشمس الإثنين الموافق 8 أبريل 2024 م، حيث يتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1445 هـجرية، وهو أول كسوف شمس فى 2024.

وأثيرت حالة من الجدل على مواقع التوصل الاجتماعي أن كسوف الشمس الكلى فى أبريل المقبل له علاقة بنهاية الساعة، أو غضب الله على الأرض.

قال الدكتور جاد القاضي، أمين الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء والرئيس السابق للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن ظاهرة الكسوف الشمسي والخسوف القمري هي ظواهر فلكية طبيعية ليس لها علاقة بما يُثار على مواقع التوصل الاجتماعي من نهاية الساعة أو غضب الله على الأرض.

الكسوف الشمس الكلى المرتقب لا يمكن رؤيته فى مصر:

الكسوف الشمس الكلى المرتقب لا يمكن رؤيته فى مصر، ويمكن رؤيته ككسوف كلي في المكسيك - الولايات المتحدة الأمريكية - كندا).

ومن الممكن رؤيته ككسوف جزئي في غرب أوربا - أمريكا الشمالية - شمال أمريكا الجنوبية - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - القارة القطبية الشمالية)، ولا يمكن رؤيته في مصر

ويستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات 10 دقائق تقريبًا، عند ذروة الكسوف الكلي يغطي قرص القمر حوالي 105.7% من كامل قرص الشمس.

ويغطي الكسوف الكلي مساحة عرضها 197.5 كم وسوف يستغرق مدة قدرها 4 دقائق و28 ثانية.

ويحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي بشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد.

كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدراً.

وستتكرر ظواهر كسوف الشمس وخسوف القمر بشكل سنوي في مناطق مختلفة من العالم، وسوف تشهد المنطقة العربية كسوفًا كليًا للشمس في أغسطس 2027.

وقد تم التنبيه على المواطنين في المناطق التي سوف تشهد الكسوف بعدم النظر للشمس بالعين المجردة؛ لأن ذلك قد يؤدى إلى الإصابة بالعمى، والتنويه بأن ظاهرة الكسوف الشمسي والخسوف القمري هي ظواهر فلكية طبيعية.