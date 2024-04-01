كيفية مشاهدة كسوف الشمس 2024 في 8 أبريل

سوف يؤدي كسوف الشمس الكبير في أمريكا الشمالية إلى إظلام الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الثامن من أبريل، كما سمعتم بلا شك. إنه حدث فلكي كبير، الأول منذ 21 أغسطس 2017 والأخير الذي سيكون مرئيا في القارة حتى عام 2044.

وستشهد أجزاء من البلدان الثلاثة حجبًا كاملًا للشمس بواسطة القمر. وقد يتمكن هؤلاء الأشخاص المحظوظون من رؤية هالة الشمس و"خاتم الماس" - وهما مشهدان نادران ومثيران. وستشهد مناطق أخرى كسوفًا جزئيًا، ويعتمد المستوى على مدى قربك من الكسوف الكلي. إن مشاهدة القمر وهو يأكل في الشمس، ولو قليلاً، لا يزال مشهداً مذهلاً.

إذًا، ما هي المدن والمناطق التي ستشهد الكسوف الكلي؟ متى سيحدث ذلك؟ ما هي توقعات الطقس في تلك المناطق؟ وإذا كانت لديك رؤية واضحة، فكيف يمكنك مشاهدة الحدث وتسجيله بأمان؟ تابع القراءة لمعرفة المزيد.

أين ستشاهد كسوف الشمس الكلي في الولايات المتحدة، ومتى؟



والخبر السار هو أن العديد من المراكز الرئيسية تقع في نطاق إجمالي يبلغ 100 ميل، لذلك سيتمكن ملايين الأشخاص من رؤية كسوف الشمس الكامل. ويتبع مسارًا شماليًا شرقيًا، لذلك سيحصل ساحل المحيط الهادئ في المكسيك على المشاهد الأولى في مازاتلان بدءًا من حوالي الساعة 10:57 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ (يبدأ الكسوف الكلي في الساعة 12:07 بتوقيت المحيط الهادئ)، تليها مدينة توريون (جميع الأوقات بالتوقيت المحلي).

ينتقل الكسوف الكلي إلى الولايات المتحدة في الساعة 12:10 ظهرًا بتوقيت وسط أمريكا (إيجل باس، تكساس)، ثم يضرب أوستن وفورت وورث ودالاس، وهي ثلاث من أصل خمس مدن من أكثر مدن تكساس اكتظاظًا بالسكان. ومن هناك، ينتقل إلى ليتل روك، أركنساس، تليها أجزاء مختارة من ميسوري وإلينوي وإنديانا (بما في ذلك إنديانابوليس).

تحصل مدن أوهايو دايتون وتوليدو وكليفلاند على العرض الكامل، تليها إيري وبنسلفانيا، ثم بوفالو وروتشستر وسيراكيوز في نيويورك إلى جانب ولاية ماين. كندا في حالة من المرح أيضًا، حيث تحصل أجزاء من جنوب أونتاريو (هاميلتون وشلالات نياجرا) وكيبيك (مونتريال) على الكسوف الكلي، إلى جانب نيو برونزويك وجزيرة الأمير إدوارد وأخيرًا بونافيستا ولابرادور في الساعة 4:03 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (توقيت نيوفاوندلاند).

إذا كنت في مكان آخر من القارة ولا تستطيع السفر، فاعلم أنه كلما اقتربت من نطاق الكسوف الكلي، كلما زاد حجب القمر للشمس.



توجد قائمة رائعة من المراكز الرئيسية على بعد 200 ميل من الكسوف الكلي، لذلك ستحصل على كسوف بنسبة 90 بالمائة أو أفضل (هيوستن، سانت لويس، ممفيس، ناشفيل، شيكاغو، سينسيناتي، ديترويت، تورونتو، نيويورك، بوسطن).

ينبغي لأي شخص في جنوب الولايات المتحدة ووسطها وشمالها الشرقي أن يحصل على مشهد لائق، وكذلك الناس في جنوب شرق كندا وساحل المحيط الأطلسي. حتى لو لم تكن في تلك المناطق، فربما لا يزال بإمكانك رؤية (ويمكنك التقاط) كسوف صغير.

كم من الوقت سيستمر كسوف الشمس 2024؟

من البداية عندما يبدأ القمر بتغطية الشمس لأول مرة (الكسوف الجزئي) حتى النهاية عندما ينفصل الجسمان، يعد وقتًا طويلاً جيدًا - يصل إلى ساعتين وأربعين دقيقة في دالاس، و2:18 في كاريبو بولاية ماين.

ومع ذلك، فإن الكُلي نفسه قصير، حيث تعتمد المدة على مدى قربك من مركز نطاق الكُلي والوقت من اليوم. تستغرق الرحلة أقل من أربع دقائق بقليل في دالاس، وأقل من ثلاث دقائق في جزيرة بريسك بولاية ماين، ودقيقة و12 ثانية فقط في مونتريال. على هذا النحو، ستحتاج إلى أن تكون مستعدًا وتأمل أن تكون السماء صافية خلال تلك النافذة القصيرة.

ما هي توقعات الطقس في منطقتي؟

ما زال الوقت مبكرًا للحصول على توقعات دقيقة، ولكن أسبوعًا يكفي للحصول على فكرة عامة حسب المنطقة. يكفي أن نقول إن شهر أبريل ليس الشهر المثالي للسماء الصافية. ومع ذلك، لا يزال من الممكن رؤية الكسوف من خلال الغطاء السحابي الخفيف، وحتى لو كان سميكًا، فستصبح السماء مظلمة بشكل كبير.

ولسوء الحظ، فإن احتمالات هطول الأمطار أعلى بالفعل من المتوسط عبر معظم نطاق الكسوف. تتوقع التوقعات أن فرص السماء الصافية تكون أفضل كلما كنت تعيش في الشمال الشرقي، وهو عكس الاتجاهات التاريخية.

من الجدير بالذكر أن دالاس لديها توقعات بهطول أمطار على مدار اليوم (58 بالمائة)، وهو ما يعني استمرار الغطاء السحابي وعدم وجود رؤية واضحة إذا استمر ذلك. يتحسن هذا قليلاً عندما تصل إلى إنديانابوليس (غائم جزئياً، فرصة هطول أمطار بنسبة 24 بالمائة)، مع بقاء الأمور أفضل في بوفالو، نيويورك (غائم جزئياً، 11 بالمائة).

تبدو الأمور جيدة الآن في مونتريال، مع سماء مشمسة في الغالب وفقط احتمال سقوط أمطار بنسبة 9%، وينطبق الشيء نفسه على فريدريكتون، نيو برونزويك.

من المتوقع أيضًا أن تتمتع شلالات نياجرا بطقس لائق أثناء الكسوف (مشمس في الغالب بنسبة 18 بالمائة) وهي في طريقها إلى الاكتمال، مما أدى إلى إعلان المدينة حالة الطوارئ من باب الحذر. ويقدر المسؤولون أن مليون شخص قد يتدفقون على المنطقة، مما قد يخلق حشودًا خطيرة.

كيف يمكنني مشاهدة كسوف الشمس في المنزل؟

من الواضح أن التحديق في الشمس يمثل خطورة على رؤيتك، كما أن القيام بذلك أثناء الكسوف يمكن أن يكون ضارًا بنفس القدر. على الرغم من أنك قد لا تشعر بعدم الراحة على الفور، إلا أنك قد تلحق الضرر بعينيك من خلال مرض يسمى اعتلال الشبكية الشمسي. يمكن أن يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة مثل ألم العين والبقع العمياء وعدم وضوح الرؤية والمزيد.

كيفية مشاهدة (وتسجيل) كسوف الشمس

لمشاهدته بأمان، يجب عليك شراء زوج من نظارات كسوف الشمس المعتمدة بناءً على معيار السلامة الدولي المسمى ISO 12312-2 (النظارات الشمسية العادية لن تفعل ذلك). وهذا يحدد الحد الأقصى لنفاذية الضوء، إلى جانب نطاق نفاذية الطول الموجي المسموح به (UVA وUVB والأشعة تحت الحمراء).

من المؤكد أنه لا يزال هناك وقت للحصول على زوج إذا لم يكن لديك بالفعل. لدى الجمعية الفلكية الأمريكية (AAS) العديد من التوصيات للمصنعين والبائعين، سواء عبر الإنترنت أو في سلاسل البيع بالتجزئة.

تقدم شركة Warby Parker، على سبيل المثال، نظارات مجانية (بحد أقصى اثنتين لكل شخص حتى نفاد الإمدادات). يمكنك أيضًا العثور عليها في Staples وLowes وWalmart، أو عبر الإنترنت في B&H والعديد من متاجر العلوم والفلك.

تنصح AAS بعدم البحث عن أقل سعر على Amazon أو eBay، في حالة حصولك على نتيجة سيئة. "قبل أن تشتري عارضًا أو مرشحًا للطاقة الشمسية عبر الإنترنت، نوصي بالتأكد من (1) تحديد البائع على الموقع و(2) إدراج البائع في هذه الصفحة"، كما جاء في موقع Solar Eclipse Across America الخاص بها. .

كيفية مشاهدة كسوف الشمس بأمان بدون نظارات

ومن الممكن مشاهدة الكسوف بدون نظارات عبر وسائل غير مباشرة أيضًا. إن أبسط طريقة هي عن طريق ثقب ثقب دائري صغير في قطعة من الورق السميك أو الورق المقوى، ثم وضعه بحيث تشرق الشمس من خلال الثقب على الأرض أو سطح مستو (يمكنك أيضًا إرفاق قطعة من ورق الألمنيوم بثقب، ناسا تظهر هنا). سيؤدي ذلك إلى عرض صورة لقرص الشمس، مما يتيح لك رؤية الكسوف في الوقت الفعلي.

سيسمح لك مبدأ الثقب نفسه باستخدام أي شيء به ثقوب مثقوبة، مثل المصفاة، مما يؤدي إلى ظهور العشرات من الكسوفات الصغيرة على السطح. يمكن للأشجار أن تفعل الشيء نفسه، حيث تلقي بظلال أوراق غريبة مع قطع صغيرة من كسوف الشمس.

للحصول على تجربة أفضل قليلاً، يمكنك إنشاء جهاز عرض على شكل صندوق خام. وبذلك، تشرق الشمس من خلال ثقب في ورق القصدير على بطاقة بيضاء، ويمكنك النظر من خلال ثقب أكبر إلى البطاقة، والشمس خلفك. تشرح وكالة الفضاء الكندية بالضبط كيفية القيام بذلك.

لا تشاهد أبدًا الكسوف مباشرة من خلال المنظار أو التلسكوب، فهذه طريقة مضمونة لإلحاق الضرر بعينيك. ومع ذلك، يمكنك استخدام منظار أو تلسكوب لإسقاط الشمس على قطعة من الورق، كما هو موضح في هذا الفيديو.

كيفية التقاط صور أو فيديو لكسوف الشمس

لسوء الحظ، لا يمكنك توجيه هاتفك الذكي أو الكاميرا نحو الشمس لتسجيل الكسوف، لأن السطوع سوف يطغى على المستشعر ويدمر الصورة (وربما يتلف المستشعر). لحسن الحظ، يمكنك حماية الكاميرا الخاصة بك تمامًا كما تفعل مع عينيك.

أرخص طريقة للقيام بذلك هي شراء مجموعة إضافية من نظارات الكسوف، ثم قطع عدسة عينية من إحداها ولصقها على عدسة الهاتف الذكي (أو كاميرا أخرى). سيؤدي ذلك إلى تقليل مستويات الضوء بدرجة كافية لرؤية التفاصيل في الشمس طوال الكسوف الجزئي والكسوف الكلي.

يمكنك أيضًا شراء مرشحات الطاقة الشمسية المخصصة للهواتف الذكية مثل VisiSolar Photo Filter، والتي تم تصميمها للكاميرات وليس للعرض المباشر. هناك خيار آخر وهو Solar Snap Eclipse App Kit، والذي يقدم أيضًا تطبيقًا يساعد في تصوير الشمس الكسوفة. يُنصح أيضًا بارتداء نظارات شمسية عند إعداد هاتفك الذكي أو الكاميرا لحماية عينيك.

إذا كنت تقوم بتصوير الكسوف باستخدام كاميرا مخصصة بدون مرآة أو كاميرا DSLR، فستحتاج إما إلى مايلر أو 16 توقف ND (كثافة محايدة) أو مرشح هيدروجين ألفا للطاقة الشمسية. مرة أخرى، لا تنظر مباشرة إلى عدسة الكاميرا الضوئية الخاصة بكاميرات DSLR في الشمس إذا لم تكن العدسة متصلة بأحد هذه المرشحات (عدسة الكاميرا الإلكترونية الموجودة في الكاميرا غير المزودة بمرآة آمنة).

لتصوير الكسوف باستخدام هاتف ذكي، قم بإيقاف تشغيل الفلاش ووضع الكاميرا في الوضع الواسع جدًا أو العريض حتى تظل في الإطار. لا تنظر مباشرة إلى الشمس لضبط الكاميرا إذا كنت لا ترتدي نظارات كسوف الشمس.

لا تستخدم التكبير الرقمي لمحاولة تكبير الكسوف، حيث ستخسر الدقة (يمكنك تكبيرها لاحقًا في تطبيق تحرير الصور). بمجرد ضبط التركيز على الشمس، استخدم ميزة قفل التركيز بهاتفك الذكي حتى لا "تبحث" عن التركيز وتتسبب في تشويش الكسوف.

أثناء التصوير الكلي، يستمر تأثير "الحلقة الماسية" لجزء من الثانية فقط، لذا استخدم وضع الاندفاع في الكاميرا وإلا فمن المحتمل أن تفوتك اللقطة. وحاول التقاط صور RAW (بدلاً من JPEG) للحفاظ على أقصى قدر ممكن من التفاصيل لتحريرها لاحقًا. تحتوي بعض الهواتف الذكية التي تعمل بنظام iPhone وAndroid على إمكانية RAW مدمجة، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكنك استخدام تطبيق تابع لجهة خارجية.

إذا قررت التقاط الفيديو، فستحتاج إلى مرشح أيضًا بالطبع. ولكن يجب عليك أيضًا استخدام حامل ثلاثي الأرجل، حيث أن التصوير باليد سيؤدي إلى عدم وضوح الصورة ويؤدي إلى اهتزاز الفيديو. حتى الحامل ثلاثي الأرجل الرخيص سيفي بالغرض، بالإضافة إلى حامل هاتف ذكي بسيط. التقط أعلى دقة ممكنة (4K أو حتى 8K) بأعلى جودة ممكنة. ستتمكن أيضًا من التقاط أي هتاف أو صراخ وما إلى ذلك - وهو تذكار ثمين يمكنك الرجوع إليه مرارًا وتكرارًا.

المزيد من الموارد

هناك الكثير من المواقع الحكومية والخاصة التي تحتوي على مزيد من المعلومات حول الكسوف، بدءًا من موقع Eclipse الخاص بـ AAS، والذي يعرض تفاصيل أشياء مثل سلامة العين والتصوير والموارد وحتى التطبيق الشامل - "خريطة تفاعلية توضح ما ستراه في أي وقت". الموقع في أمريكا الشمالية للكسوف الكلي للشمس في 8 أبريل 2024.

توفر ناسا أيضًا موقعًا مخصصًا لكسوف أمريكا الشمالية، كما تفعل خدمة الطقس الوطنية والمرصد الوطني للطاقة الشمسية. يعد موقع خاص يسمى Great American Eclipse موقعًا تجاريًا إلى حد كبير، ولكنه يحتوي على خريطة مفيدة جدًا توضح نطاق الكسوف الكلي ومقدار الكسوف الذي ستشاهده اعتمادًا على الموقع، بالإضافة إلى قائمة شاملة بأوقات الكسوف ومدده حسب المدينة.