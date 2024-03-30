كسوف الشمس 2024.. ماعلاقته بنهاية الساعة

كسوف الشمس 2024.. كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الكرة الأرضية على موعد مع كسوف كلى للشمس الإثنين الموافق 8 أبريل 2024 م، حيث يتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1445 هـجرية، وهو أول كسوف شمس فى 2024.

واثيرت حالة من الجدل على مواقع التوصل الاجتماعي أن كسوف الشمس الكلى فى ابريل المقبل له علاقة بنهاية الساعة أو غضب الله على الأرض.

ظاهرة الكسوف الشمسي والخسوف القمري

وقال الدكتور جاد القاضي، أمين الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء والرئيس السابق للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن ظاهرة الكسوف الشمسي والخسوف القمري هي ظواهر فلكية طبيعية ليس لها علاقة بما يُثار على مواقع التوصل الاجتماعي من نهاية الساعة أو غضب الله على الأرض.

الكسوف الشمس الكلى المرتقب لا يمكن رؤيته فى مصر

والكسوف الشمس الكلى المرتقب لا يمكن رؤيته فى مصر، ويمكن رؤيته ككسوف كلي في المكسيك - الولايات المتحدة الأمريكية - كندا).

ومن الممكن رؤيته ككسوف جزئي في غرب أوربا - أمريكا الشمالية - شمال أمريكا الجنوبية - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - القارة القطبية الشمالية)، ولا يمكن رؤيته في مصر

و يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات 10 دقائق تقريباً، عند ذروة الكسوف الكلي يغطي قرص القمر حوالي 105.7% من كامل قرص الشمس.

ويغطي الكسوف الكلي مساحة عرضها 197.5 كم وسوف يستغرق مدة قدرها 4 دقائق و 28 ثانية.

ويحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي بشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد.

كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدراً.

وستتكرر ظواهر كسوف الشمس وخسوف القمر بشكل سنوي في مناطق مختلفة من العالم، وسوف تشهد المنطقة العربية كسوفًا كليًا للشمس في أغسطس 2027.

وقد تم التنبيه على المواطنين في المناطق التي سوف تشهد الكسوف بعدم النظر للشمس بالعين المجردة؛ لأن ذلك قد يؤدى إلى الإصابة بالعمى، والتنويه بأن ظاهرة الكسوف الشمسي والخسوف القمري هي ظواهر فلكية طبيعية .