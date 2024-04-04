تجديد الاعتماد الدولي لمعامل مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس

أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، عن تجديد اعتماد معامل المشروع للايزو 17025: 2017 من المجلس الوطنى للاعتماد "إيجاك" للعام الرابع على التوالي.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالعمل على التطوير المستمر للمعامل التابعة للوزارة.

أسواق تصديرية

وأضافت أن تجديد الاعتماد يعتبر خطوة ضرورية فى ظل فتح اسواق تصديرية جديدة وهو دليل على كفاءة وأهلية معامل المشروع لأداء الاختبارات المكلفة بها من حيث نظام الادارة ، كفاءة العاملين والأجهزة المعملية، واستخدام الجديد من برتوكولات الفحص، والتحسين المستمر للخدمة المقدمة مع التطوير وطرق الفحص التي تواكب التطور العلمى، وكذلك تطبيق مبادىء الشفافية والحيادية مع جميع المستثمرين.

وقالت "بلابل" أن فريق المتابعة من قبل مجلس الاعتماد الايجاك قد أشاد بمعامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس والأجهزة الحديثة والبرتوكولات المستخدمة كذلك الإمكانيات المتاحة للعاملين لتنفيذ مهام المشروع على الوجه الأكمل.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع قد حصل على شهادة الأعتماد الدولى فى المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة ISO17025:2017، عام 2020، ويسهم في تحقيق منظومة الإنتاج والتصدير على الوجه الأمثل بجانب تحقيق أهداف التنمية من خلال الخدمات المختلفة التى يقدمها المشروع وبرتوكولات التعاون مع الجهات المعنية لدعم وتطوير الاقتصاد القومى.

الصادرات الزراعية

والجدير بالذكر أن محصول البطاطس يحتل المرتبة الثانية بعد الموالح في قائمة الصادرات الزراعية المصرية وان الموسم التصديرى للبطاطس (2022-2023 ) قد شهد طفرة غير مسبوقة لجمهورية مصر العربية فى فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير الى مختلف دول العالم حيث تجاوزت الكمية المفحوصة من خلال معامل المشروع لبطاطس المائدة أكثر من مليون طن.