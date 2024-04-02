د. وجدي زين الدين: حديث الرئيس السيسي عن الزراعة إصرار على انتشالها من الإهمال والتراجع

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات يعتبروا أهم أربع نقاط تحدث عنهم الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب أداء اليمين الدستورية.

وبين خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، خلال تغطية خاصة لجلسة أداء الرئيس السيسي لليمين الدستوري، على قناة “الحياة”، اليوم الثلاثاء، أن مصر جاءت في فترة من الفترات وصفت فيها بأنها بلد لا زراعية ولا صناعية وأهملت فيها الأراضي الزراعية وتركت للتشرذم والتصحر والتبوير وصاحبها هجرها لإما في الداخل أو الخارج.

ونوه إلى أن ابتداء الرئيس بالملف الزراعي يؤكد أولوية البلد به ويمثلها مشروع الدلتا الجديدة الضخم والتوسع في المحاصيل الزيتية، مشيرًا إلى أن مصر بدأت في الاستفاقة وتوطين الصناعة وتشجيع المستثمر المحلي والدولي.

السيسي يكشف المحاور السبعة

وكشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ملامح ومستهدفات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: "على صعيد علاقات مصر الخارجية أولوية حماية وصون أمن مصر القومى، فى محيط إقليمى ودولى مضطرب، ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام والتنمية.

وأضاف “السيسي” خلال كلمته، اليوم الثلاثاء: “على الصعيد السياسى استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة.. وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب”.

وتابع: “ثالثًا - تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهمتها فـى الناتـج المحلـى الإجمالـى تدريجيـا وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبى”.

وواصل: "رابعا - تبنى إصلاح مؤسسى شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس.

وأردف: “خامسا - تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا، وكذا مواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحى الشامل”.

واستكمل: "سادسا - دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة حياة كريمة التى تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر بما سيحقق تحسنا هائلا فى مستوى معيشة المواطنين فى القرى المستهدفة".

واختتم الرئيس ملامح ومستهدفات العمل الوطنى خلال الفترة المقبلة، قائلًا: "نعمل على الاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، ومع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة واستكمال برنامج سكن لكل المصريين الذى يستهدف بالأساس الشباب والأسر محدودة الدخل.