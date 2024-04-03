انفوجراف.. تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٣٩ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٦ مارس وحتى ١ ابريل الجاري.

وخلال هذا الاسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بالاشتراك مع جمعية الخدمات للهيئة القبطية الإنجيلية، قافلة بيطرية مجانية وارشادية بمركز ابوالنمرس، وتم عمل رش وتجريع وعلاج عدد (2671) رأس ماشية، كما تم عقد ندوة ارشادية عن الامراض المشتركة واهمية التحصين، كما واصلت المديرية شن حملاتها الرقابية على الاسواق حيث تم ضبط 6 طن و655 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 42 الف و 583 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، أول ندوة للنهوض بزراعة القطن استعدادا لموسم زراعة القطن 2024/2025، ونقل التوصيات الفنية المثلى للقطن مع القاء الضوء على جهود وزارة الزراعة والحكومة لمساندة مزارعي القطن.

مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور الميداني على زارعات القمح والفحص والتوعية بالأمراض الفطرية وخاصة الاصداء وطرق المكافحة بنواحي مركز اشمون، كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة الإرشادية بمركز قويسنا، والمرور على زراعات بنجر السكر، كما تم ازالة عدد (19) حالات تعدي على الاراضي الزراعية، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، حملاتها الرقابية على محلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والمطاعم، حيث تم تحرير 12 محضر ذبح خارج السلخانة، كما تم ضبط 30 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



ونظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية مجانية، بمركز و مدينة منيا القمح، حيث تم اجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرش لمكافحة الطفيليات الخارجية، كما شنت المديرية حملات على اسواق بيع اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم حيث تم ضبط حوالي طن و48 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مصنعة وكبده ودواجن مفروم واسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 188 الف و 692 جرعة تحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وترقيم 8790 حيوان.

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، عدد من الأنشطة الإرشادية بإدارة خورشيد الزراعية، حيث تم المرور والمعاينة الحقلية لمحصولي القمح والبطاطس وفحص النباتات، كما تم المرور على الإدارة الزراعية بالعامرية والأقسام بداخلها، لمتابعة سير العمل، وتم أيضاً المرور على زمام إدارة العامرية لمتابعة حالة الزراعات الشتوية.



وحرصت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، على متابعة حصاد محصول بنجر السكر والمرور على زراعات القمح، كما أعلنت المديرية بدء اختيار الحقول التي سيتم زراعتها(أرز) لتسويتها بالليزر كخدمه إرشادية مجانية لمزارعي القطاع الزراعي ببورسعيد، كذلك تم مرور لجنة المكافحة لمتابعة أعمال المكافحة الدورية بجنوب بورسعيد، كذلك واصلت ايضا مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على زراعات القمح والبطاطس بنواحي المحافظة، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات الزراعية، لمتابعة تنفيذ التكليفات وسير العمل.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماعا مع العاملين لمناقشة ما تم انجازه من أعمال وبحث خطة العمل القادمة، كما تم متابعة التجهيزات اللازمة لمدارس الإنتاج الحيواني والداجنى واختيار المواقع الملائمة للتنفيذ بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومركز بحوث الصحراء، كما استقبلت الإدارة الزراعية بمدينة ابوزنيمة، عدد 1000 شتلة من الزيتون و1000 شتلة مانجو و500 شتلة ليمون و3000 شتلة من الكازورينا، وتم توزيع الشتلات على المدارس والمساجد ومختلف الجهات الحكومية بالمدينة علاوة على زراعة الطريق.



وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، حملاتها الرقابية على أسواق اللحوم، حيث تم تحرير عدد 4 محاضر ذبيح خارج المجازر ولحوم وأسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تشكيل لجان تحصين بقرى مراكز المحافظة وعقد الندوات الارشادية للتوعية بأهمية التحصين بالحملات القومية ومدى الخسائر الاقتصادية لعدم الاستجابة للتحصين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية والترقيم والتسجيل.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، اجتماعا مع مديري الإدارات الزراعية والتعاونية، لمتابعة خطة العمل، كما تم تفقد مراكز تجميع الالبان بمركز منفلوط ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تحظى باهتمام القيادة السياسية.

مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي أولى قوافل حملات الرعاية البيطرية، لتوعية المربين، كما تم تحصين (400 رأس أبقار و جاموس) ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالمجان علاج باطني لـ (85 رأس) ماشية من الأمراض المختلفة وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، اجتماعاً مع مديري الإدارات الزراعية والتعاونية، لمناقشة سير العمل، وتنفيذ التكليفات، كما تم المرور على بعض الجمعيات الزراعية، لمتابعة عمليات صرف الاسمدة ومستلزمات الانتاج.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.