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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الدولار بالبنوك اليوم الخميس 4-4-2024 أمام الجنيه

الدولار
الدولار

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 4-4-2024، في البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 47.36 للشراء، 47.46 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 47.35 للشراء، 47.45 جنيه للبيع.

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سجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.36 جنيه للشراء.

47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.36 جنيه للشراء.

47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.36 جنيها للشراء.

47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.36 جنيها للشراء.

47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.36 جنيه للشراء.

47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

47.35 جنيه للشراء.

47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.35 جنيه للشراء.

47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

47.30 جنيه للشراء.

47.40 جنيه للبيع.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

47.08 جنيه للشراء.

47.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

50.79 جنيه للشراء.

51.08 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

59.33 جنيه للشراء.

59.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.54 جنيه للشراء.

12.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

152.43 جنيه للشراء.

153.45 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.82 جنيه للشراء.

12.84 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

11.94 جنيه للشراء.

12.93 جنيه للبيع.

 سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.55 جنيه للشراء.

12.85  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.55 جنيه للشراء.

12.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.53  جنيه للشراء.

12.58  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.48 جنيه للشراء.

12.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.61 جنيه للشراء.

12.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.46 جنيه للشراء.

12.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.50 جنيه للشراء.

12.59 جنيه للبيع.

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