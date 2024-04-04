3 أدعية لا تغفلها قبل انتهاء شهر رمضان

شهر رمضان، يُستحب للمسلم الإكثار من دعاءه في كل الاوقات من الشهر الكريم ليلاً ونهاراً، خاصة في أواخر شهر رمضان الكريم، وسنذكر بعض الأدعية التي يمكن الاستعانة بها فيما يأتي: اللهمّ إليك مدّت يدي، وفيها عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوّتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كلّ خيرٍ نصيباً وإلى كلّ خيرٍ سبيلاً.

اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحماً بعد الموت، أسألك أن تجعل لي في ساعتي هذه فرجاً ومخرجاً يا رب أسألك أن ترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب، ومن حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، ومن حيث أرجو ومن حيث لا أرجو، سبحان الملك القدوس سبحان الله وبحمده.

اللهم اجعل القرآن لي في الدنيا قريناً، وفي القبر مؤنساً، وعلى الصراط نوراً، وفي القيامة شفيعاً، وإلى الجنة رفيقاً، وإلى الخيرات دليلاً وإماماً، بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين.



