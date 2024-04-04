بمقهى ومطعم.. محمد ممدوح يكشف عن المهن التي عمل بها قبل الشهرة(فيديو)

كشف الفنان محمد ممدوح عن المهن التي عمل بها قبل دخوله عالم الفن وتحقيق الشهرة التي يتمتع بها حاليا، والتي كانت مهنا متنوعة بشكل كبير.



وقال محمد ممدوح خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في بودكاست فضائية “إم بي سي مصر” مساء الأربعاء،" كنت اقدم الشاي والقهوة في مقهى وتعرضت لحريق شديد في وجهي بسبب الماء الساخن الذي سقط عليه.

العمل في سينما ميامي

وأشار محمد ممدوح إلى أنه حاول عمل مشروع للطعام ولكن عند فتح الفرن اشتعلت النيران في وجهه ولم يكمل المشروع،مشيرا إلى أنه عمل داخل سينما ميامي وكان مهمته إيصال الأشخاص لمقاعدهم داخل صالة العرض.

ولفت محمد ممدوح إلى أنه كان يعمل للإنفاق علىى نفسه لأنه وقتها كان يمثل بالمسرح كهاوي ولا يتقاضى أجر ولم يكن يحب أن يطلب من والده أموالا للإنفاق على نفسه، مشيرا إلى أن العمل ساعده على اكتساب خبرات عديدة استفاد منها في عمل كممثل

وكشف الفنان محمد ممدوح سبب فقدانه للوزن بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن السر في شرب الماء.

كنت بشرب 7 لتر من المياه في اليوم لمدة 17 يوم

وقال محمد ممدوح حلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في بودكاست فضائية “إم بي سي مصر” مساء اليوم :"كنت بشرب 7 لتر من المياه في اليوم بدون أكل لمدة 17 يوم ونزلت 45 كيلو"، معقبا: “اللي نزل مني سموم ومياه متخزنة في الجسم، وبطلت سجائر في ذلك الوقت”

وأوضح محمد ممدوح أنه كان يشرب كوب واحد “على الريق” وبافي الكمية على مدار اليوم"مشيرا إلى أنه يشعر بتحسن في صحته بعد إنقاص وزنه كما يشعر بتحسن في نفسه"