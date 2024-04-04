"الحفاظ على الهوية المصرية".. ضمن فعاليات الليلة الرمضانية بالفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم ضمن برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وضمن الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة الفيوم، شهد مركز شباب دمو ليلة رمضانية، بحضور الدكتور عاصم مرسي مدير عام الشباب والرياضة، وهاني الغمري مدير إدارة الفيوم الشبابية، وسماح دياب مدير عام فرع ثقافة الفيوم، ورمضان الشافعي مدير إدارة المتابعة والتخطيط بالشباب والرياضة، وعدد من أبناء القرية والإعلاميين، وأدار اللقاء الإعلامي الدكتور هادي حسان.



ووجهت مدير عام الفرع، الشكر للحضور وأشادت بالتعاون الدائم بين مديرية الشباب والرياضة وثقافة الفيوم، ونوهت إلى فعاليات وعروض مسرحية من المقرر تنفيذها بمختلف مراكز الشباب بالمحافظة في عيد الفطر، وشهد اللقاء حديثا للإذاعي بدر الدين رمضان رئيس الإدارة المركزية بتليفزيون وراديو شمال الصعيد استهله بتناول فضل شهر رمضان.

وحول "دور الدولة في الحفاظ على الهوية المصرية"، تحدث "رمضان" موضحا أن الهوية تتشكل من عدة أشياء مادية وغير مادية منها القيم والتاريخ والأخلاق، مؤكدا علي دور الثقافة والشباب والرياضة في تنشئة جيل واع بهويته وتاريخ بلاده.

الإعلامي هادي حسان: التاريخ المصري عريق بدأ بحضارة شهد بها العالم بأكمله

من جهته، أوضح الإعلامي الدكتور هادي حسان أن التاريخ المصري تاريخ عريق، بدأ من عهد قدماء المصريين بحضارة شهد بها العالم بأكمله، والانسان المصري إنسان قوي له هوية، يربطه بالأرض رباط قوي، ويزين تلك الهوية القوية بمجموعة من الفضائل منها الكرامة، الحرية، مؤكدا أن الهوية ثابتة مهما تغير التاريخ.

وأكد "حسان" على دور الأسرة، ووزارات القوى الناعمة ومنها وزارة الثقافة والشباب والرياضة والإعلام، في نشأة الجيل الجديد، مشيرا إلى توصيات لجنة الحوار الوطني لدعم الهوية المصرية منها: مهرجان القراءة للجميع، الاهتمام بإنشاء قنوات جديدة للأطفال، الاهتمام بأنشطة الجامعات مع الشباب، وغيرها.

واختتم اللقاء بكلمة للدكتور عاصم مرسي مدير عام الشباب والرياضة بالفيوم ثمن خلالها التعاون مع وزارة الثقافة، وأن الهدف واحد وهو المواطن المصري، مشيرا إلى ضرورة تعليم الأجيال الجديدة حضارة بلادهم والتاريخ المصري، والعمل على تنمية الهوية المصرية لديهم.

وأعقب اللقاء عرض فني لفرقة الفيوم للانشاد الديني بقيادة المايسترو رامي عبد الباقي، قدمت خلاله باقة متنوعة من الموشحات والابتهالات الدينية، تنوعت بين الأداء الفردي والجماعي منها "صلوا على نبينا، قمر، يا حبيبي خد بإيدي، اللهم صل وسلم، يا جمال النبي، يا بركة رمضان".