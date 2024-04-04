أحمد الشيخ: هدفنا عودة الإسماعيلي لمكانته الطبيعية

أبدى أحمد الشيخ لاعب الإسماعيلي سعادته بالمساهمة في حصد فريقه الانتصار على سموحة خلال المباراة التي أقيمت بينهما لحساب الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المحلي.

وسجل الشيخ في أول مشاركة مع الفريق هدف في اللحظات الأخيرة ليقود الفريق لتحقيق فوز غالٍ.

وأضاف في تصريحات عقب المباراة :"الحمد لله على الهدف والفوز وأشكر الجهاز الفني على ثقتهم في قدراتي واللاعبين على الأداء الرجولي في لقاء اليوم".

وتابع :"الإسماعيلي ناد كبير ونسعى لعودته لمكانته الطبيعية من خلال مساندة جماهيرنا ودعم مجلس الإدارة والجهاز الفني للفريق".

وأكمل تصريحاته :"تغيبت عن الفريق في فترة صعبة واجتهدت للمشاركة من أجل الحصول إلى فرصة لمساعدة الفريق في استعادة مسيرة النتائج الإيجابية ".

