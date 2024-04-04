الإسماعيلي يحقق فوزًا دراميًا على سموحة بالدوري

تفوق فريق الاسماعيلي بثنائية مقابل هدف على نظيره سموحة خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب ستاد الاسماعيليه مساء الأربعاء ، لحساب منافسات الجولة 21 من بطوله الدوري الممتاز.

تقدم فريق سموحة بالهدف الأول عبر النيجيري جونيور أجايي في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول، قبل أن ينجح الاسماعيلي في معادلة النتيجة عن طريق اللاعب عمر الساعي في الدقيقة 85 ثم هدف أحمد الشيخ في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

بهذا الفوز رفع فريق الاسماعيلي رصيده إلى النقطة 17 محتلاً المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري.

بينما تجمد رصيد سموحة عند 21 نقطة في المركز الثامن.