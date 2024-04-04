الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مباحث طنطا تلقى القبض عليهما خلال ساعة

شاب يقتل نجار بالروسية وتاجر خردة يذبح زميله بسكين بسبب 55 جنيه

الرائد أحمد الكفراوي
الرائد أحمد الكفراوي

شهدت مدينة طنطا جريمتين  منفصلتين فى منطقة العجيزي بنطاق قسم أول طنطا خلال ساعة واحدة ! 

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الأولى وقعت لحظة أذان العشاء  عندما ضرب شاب 21 س نجار 60 س بالروسية بسبب خلافات الجيرة، 

وفور انتقال ضباط المباحث لمسرح الجريمة للقبض على المتهم وصلهم أنباء الجريمة الثانية والتى كانت على بعد خطوات من الأولى! 

فأسرعوا للحاق بالمتهم الذى هرب على دراجة بخارية تصادف مرورها واستقلها بالقوة خلف صاحبها والذى وقع بالموتوسيكل ليتمكن الضباط من القبض عليه، واحيلا المتهمين للنيابة التى قررت حبسهما وتولت التحقيق 

تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير امن الغربية والعميد محمد عاصم رئيس مباحث المديرية 

بلاغا بقيام شاب بضرب نجار 60 سنة بالروسية! فأسقطه قتيلا فى الحال وذلك بمنطقة العجيزى لحظة اذان العشاء، 

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد الكفرواى رئيس مباحث قسم أول طنطا ومعاونيه لمكان الحادث وتبين ان القتيل يدعى أحمد 60 س نجار ومشهود له بالاخلاق والطيبة بين أهل المنطقة 

وحدثت مزحة عادية بينه وبين والد المتهم وتصادف مرور ابنه زياد 21 عاما فغضب لزعل والده 

ونشبت مشاجره بينه وبين المجنى عليه، قام على أثرها بضربه بالروسية فأسقطه قتيلا فى الحال 

وأثناء وجود الرائد -الكفراوي- بمسرح الجريمة وردت له أنباء من شهود الواقعة عن وجود مشاجرة أخرى على بعد شارعين من الجريمة الأولى واسفرت عن ذبح تاجر خردة 

فأسرع ومعاونيه لمكان الحادث وتبين وجود شاب يدعى احمد تاجر مذبوحا بسكين وملقى على الأرض وسط بركة من الدماء، وقام الضباط بمطاردة المتهم ويدعى اسلام وتمكنوا من القبض عليه وبحوزته سلاح الجريمة، 

وتبين ان المجنى عليه تاجر خردة ويدعى احمد والمتهم زميله ويدعى اسلام وانه قام بذبحه بسكين بسبب خلاف على 55 جنيه! قيمة بيع خردة 

والقى القبض على المتهم الاول خلال ساعة فى حين القى القبض على المتهم الثانى ودم القتيل مازال ساخنا! 

واحيل المتهمين للنيابة التى قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق 

وقد أدى سرعة القبض على المتهمين الى شعور أهالى المنطقة بالإرتياح

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