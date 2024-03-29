الغربية.. 5 جنيهات تعريفة التوكتوك بكفر الزيات ومحاضر فورية للمخالفين

دخلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الزيات على الخط وقررت تحديد تعريفة ركوب التكتوك ب5 جنيه

وذلك بعد اعلان الوحدة المحلية لمركز ومدينة بسيون - محافظة الغربية تعريفة ركوب التكتوك بما قيمته 5 جنيهات

وقام عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بشن حملة مكبرة استهدف ضبط حركة التكاتك وكتابة التعريفة عليها وحذر من عدم الالتزام وتحرير محاضر فورية وغرامات ماليه على المخالفين

واعلن داوود عن تعريفة ركوب التكتوك بعد تجهيز ملصقات بالقيمة 5 جنيه وتم لصقها على التكتوك

وأشار الى التكاتك تعتبر وسيلة رئيسية وحيوية للنقل العام والسريع في شوارع المدينة

وقامت لجنة المتابعة الميدانية بمركز ومدينة كفر الزيات بحملة ليلية

لمتابعة التعريفة الموحدة لاجرة التكاتك داخل المدينة والقرى التابعة وهي خمس ( ٥ ) جنيهات فقط لا غير وهو إجراء يهدف إلى تحديد سعر ثابت للركوب ينطبق على جميع السائقين مما يوفر مزيدًا من العدالة المالية للركاب والسائقين على حد سواء. ويمنع المشاحنات بينهم

وجاري المتابعة والاستمرار.

وننتظر فى ذات السياق تحديد تعريفة الركوب فى باقى مدن وقرى المحافظة ولا سيما طنطا العاصمة والمحلة وزفتى وقطور والسنطة وسمنود ومراكز هذه المدن لمنع المشاجرات وحسم التعريفة بالقيمة العادلة

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