محافظ الغربية يلغي قرار منع تصاريح الدفن بعد الخامسة مساء

وجه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بإلغاء قرار مديرية الصحة بالمحافظة بعدم السماح للوحدات الصحية بمركز ومدينة المحلة إستخراج تصاريح الدفن بعد الساعة الخامسة مساء!

والسماح بإصدار هذه التصريح على مدار 24 ساعة فى المحلة إسوة بباق مدن المحافظة

وكان باسم سعدهم من أبناء المحلة قد اشتكى من قرار الصحة بعدم إصدار تصاريح وفاة بعد الخامسة

عندما توفى شاب بمنطقة الرجبى بعد المغرب، وفشلت أهليته فى اصدار تصريح بدفنه!

وقام النائب محمود الشامي بتقديم طلب للمحافظ بشكوى تضرر المواطنين من هذا القرار الغريب الذى يثير غضبهم، والذى لا يطبق الا فى المحلة

وبالفعل أشر د- رحمى للدكتور اسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بإزالة أسباب الشكوى وفقا للقواعد

وبالفعل قام -بلبل- بإصدار تعليماته للطب الوقائى بالسماح للوحدات الصحية بالمحلة وزفتى بإصدار تصاريح الوفاة على مدار 24 ساعة للتيسير على الناس وأهالى المتوفين بعد الخامسة

وكان منع اصدار تصاريح الدفن بعد الخامسة يثير حفيظة المواطنين لاسيما أن الاهالى يسرعون بدفن الميت من باب إكرامه،

وقد سادت حالة من الإرتياح بعد الغاء قرار منع اصدار تصاريح الدفن بعد الخامسة