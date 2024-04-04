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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شبانة: تصريحات محمد عبدالله عن إمام عاشور لإثارة الجدل فقط

محمد عبد الله
محمد عبد الله

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن تصريحات محمد عبدالله عن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، انتشرت بشكل غريب خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى أن تلك الموضوعات الجدلية والتي يتم طرحها تكون لجذب الجمهور.

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محمد عبدالله: إمام عاشور كان يشجع الزمالك أمام فيوتشر

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "تصريح محمد عبدالله غير منطقي وتحت بند (الهزار)، وإمام عاشور من الطبيعي أن يكون سعيد لتسجيل زيزو (صديقه) لهدف فى مرمى فيوتشر".

وواصل: "تصريحات محمد عبدالله مجرد إثارة فقط لجذب الجماهير، ولن تصنع أي أزمة لـ إمام عاشور مطلقا مع جماهير النادي الأهلي".

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