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الأربعاء 03 أبريل 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد عبدالله: إمام عاشور كان يشجع الزمالك أمام فيوتشر

إمام عاشور
إمام عاشور

أكد محمد عبدالله، نجم الزمالك السابق، أن إمام عاشور، نجم الأهلي السابق، كان يشاهد مباراة الفريق الأبيض أمام فيوتشر في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

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إمام عاشور يؤدي جلسة تأهيل على هامش مران الأهلي

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محمد عبدالله: إمام عاشور "كنز" للنادي الأهلي

وقال عبدالله فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "إمام عاشور كان يشاهد معي مباراة الزمالك وفيوتشر وكان يشجع الفريق الأبيض بشدة وكان في غاية السعادة لفوز القلعة البيضاء".

وأضاف: "إمام عاشور كان متحمس للغاية لفوز على الزمالك على فيوتشر وكان يشجع الفريق طوال المباراة".

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