محمد عبدالله: إمام عاشور كان يشجع الزمالك أمام فيوتشر

أكد محمد عبدالله، نجم الزمالك السابق، أن إمام عاشور، نجم الأهلي السابق، كان يشاهد مباراة الفريق الأبيض أمام فيوتشر في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وقال عبدالله فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "إمام عاشور كان يشاهد معي مباراة الزمالك وفيوتشر وكان يشجع الفريق الأبيض بشدة وكان في غاية السعادة لفوز القلعة البيضاء".

وأضاف: "إمام عاشور كان متحمس للغاية لفوز على الزمالك على فيوتشر وكان يشجع الفريق طوال المباراة".