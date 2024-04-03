رئيس مركز أبشواي بالفيوم يترأس حملة للرقابة على الأسواق 

قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم، بتنفيذ عدد من الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة غلاء الأسعار.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة والتأكد من إلتزام المحلات التجارية والأسواق بتخفيض أسعار السلع الغذائية.

يأتي هذا في إطار اهتمام الدولة بتشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر السلع وتقديم أفضل خدمة للمواطنين بصورة جيدة والتأكد من جودة تلك السلع والقضاء على حالات الغش التجارى لدى بعض التجار والمحلات التجارية، ومتابعة إلتزام التجار بتخفيض أسعار السلع طبقاً لخطوات الدولة.

وفي نفس السياق ترأس المهندس خالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواي، حملة مكبرة للمرور على المحلات التجارية والمطاعم والتأكد من جودة وسلامة السلع والمنتجات التى تقدم للمواطنين والتزامهم بالأسعار التي حددتها الدولة، وذلك بحضور المهندس فوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة.، والدكتور وجدي مصطفى مدير إدارة الطب البيطري بأبشواي، والمهندس محمد السيد مدير مكتب تموين أبشواي والمهندس سامر سمير مفتش بإدارة الرقابة التموينية بأبشواي، والمهندس محمد حسن مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية.

متابعة صلاحية السلع والتأكد من إلتزام التجار بالأسعار بمركز أبشواي

وأوضح رئيس مركز ومدينة أبشواي أن الحملات استهدفت عدد من شوارع المدينة وشارع شرق السكة الحديد وشارع الجمهورية، تم خلالها التأكد من صلاحية السلع الغذائية واللحوم المعروضة حفاظا على صحة المواطنين، بالإضافة إلى متابعة الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من إلتزام التجار بالأسعار المحددة، مضيفا انه تم التنبيه على أصحاب المحال التجارية بضرورة إظهار قوائم الأسعار بالمحلات مع الإلتزام بتوجيهات الدولة المصرية بتخفيض أسعار السلع الأساسية وتوافرها بالمحلات، كما تم خلال تنفيذ الحملة ضبط عدد من المخالفات بمعرفة إدارة الرقابة التموينية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه رئيس المركز رؤساء الوحدات المحلية القروية بضرورة المتابعة المستمرة للأسواق، وتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من توافر جميع السلع الأساسية وانخفاض أسعارها بنسب تتراوح بين 15 – 20 %، بالتنسيق مع مراكز معلومات التنمية المحلية والرصد بالمحافظة، ومسئولي التموين، وسلامة الغذاء، والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، وجميع الجهات ذات الصلة، وتكثيف الحملات الرقابية على المحال التجارية والأسواق خلال شهر رمضان وكذا أيام عيد الفطر المبارك، للتأكد من توافر السلع وانخفاض أسعارها، وإنذار أصحاب المحال التجارية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.