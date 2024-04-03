الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بالنيران الصديقة .. الشباب ينتصر على الرياض في الجولة ٢٦ للدوري السعودي

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز فريق الشباب بهدف من دون رد على نظيره الرياض خلال المواجهة التي اقيمت بينهم مساء اليوم الأربعاء ، على ملعب الأول لحساب منافسات الدوري السعودي"روشن " للمحترفين.

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غدًا .. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا بأبطال أفريقيا

جاء هدف المباراة الوحيد لفريق الشباب عبر خالد الشويع لاعب الرياض الذي سجل عن طريق الخطأ في مرماه عند الدقيقة 33.

بتلك النتيجة تمكن فريق الشباب من رفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر لجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.
بينما تجمد رصيد الرياض عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.

وأقيمت المواجهة لصالح منافسات الجوله 26 من البطوله المحلية السعودية.

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