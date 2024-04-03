بالنيران الصديقة .. الشباب ينتصر على الرياض في الجولة ٢٦ للدوري السعودي

فاز فريق الشباب بهدف من دون رد على نظيره الرياض خلال المواجهة التي اقيمت بينهم مساء اليوم الأربعاء ، على ملعب الأول لحساب منافسات الدوري السعودي"روشن " للمحترفين.

جاء هدف المباراة الوحيد لفريق الشباب عبر خالد الشويع لاعب الرياض الذي سجل عن طريق الخطأ في مرماه عند الدقيقة 33.

بتلك النتيجة تمكن فريق الشباب من رفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر لجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.

بينما تجمد رصيد الرياض عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.

وأقيمت المواجهة لصالح منافسات الجوله 26 من البطوله المحلية السعودية.