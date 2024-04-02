رابط جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الرسمي جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024.

ويتضمن الرابط جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات: "الزراعية، والتجارية، والصناعية، والفندقية"، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

جاء ذلك بعد اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024.

ويتولي الدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024، والدكتور عمرو بصيلة نائبًا لرئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

يمكنك الإطلاع على جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات ونظام الثلاث سنوات والخمس سنوات (من هنا).

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وتعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في الفترة من 25 مايو وحتى 6 يونيو 2024 بالنسبة للامتحانات التحريرية.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قرر تبكير موعد انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024.

وأصدر وزير التربية والتعليم قرارا ببدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 بدلا من يوم الأول من يونيو 2024 بحسب الموعد المحدد في الخريطة الزمنية للعام الدراسى.

وتستمر امتحانات الدبلومات الفنية 2024 حتى يوم 6 يونيو 2024، بحسب قرار وزير التربية والتعليم الأخير.

استعدادات امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وناقش وزير التربية والتعليم مع قيادات التعليم الفنى الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية 2024.

ونبه وزير التربية والتعليم بتجهيز استراحات مراقبي ومصححي امتحانات الدبلومات الفنية 2024 وتأمين أعمال الكنترولات واللجان الامتحانية.

رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024

حددت وزارة التربية والتعليم قيمة رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بمبلغ 193 جنيهًا في حال تقديمه للامتحانات في المرات الثلاث الأولى، وتشمل الرسوم تكاليف الخامات والمستلزمات الضرورية للامتحانات.

ويلزم طلاب الدبلومات الفنية 2024 بدفع 15 جنيهًا كرسوم لتغطية تكاليف الخامات اللازمة للامتحانات العملية، و20 جنيهًا لاستخدام المستلزمات والمعدات من الخارج، بالإضافة إلى 15 جنيهًا كرسوم إضافية.

وبالنسبة للطلاب المتقدمين للمرة الرابعة، عليهم سداد مبلغ 248 جنيهًا كرسوم لتغطية تكاليف الخامات والمستلزمات اللازمة للامتحانات، بالإضافة إلى 15 جنيهًا كرسوم لتغطية تكاليف الخامات اللازمة للامتحانات العملية، و20 جنيهًا للاستخدام الخارجي، و15 جنيهًا كرسوم إضافية.

وحددت وزارة التربية والتعليم رسوم امتحانات دبلوم الدراسات التكميلية بواقع 193 جنيهًا كرسوم لتغطية تكاليف الخامات والمستلزمات اللازمة للامتحانات، و15 جنيهًا لتغطية تكاليف الخامات اللازمة للامتحانات العملية، بالإضافة إلى 15 جنيهًا كرسوم إضافية.