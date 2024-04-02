عاجل
إعلام غزة: الاحتلال قتل فريقا أجنبيا من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية
الثلاثاء 02 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

رابط جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الرسمي جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024.

محمد عمارة رئيسًا لامتحانات الدبلومات الفنية 2024

رضا حجازي: التعليم الفني أحد الأعمدة الرئيسية في الاقتصاد المصري

ويتضمن الرابط جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات: "الزراعية، والتجارية، والصناعية، والفندقية"، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية. 

جاء ذلك بعد اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024. 

ويتولي الدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024، والدكتور عمرو بصيلة نائبًا لرئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

يمكنك الإطلاع على جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات ونظام الثلاث سنوات والخمس سنوات (من هنا). 

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 

وتعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في الفترة من 25 مايو وحتى 6 يونيو 2024 بالنسبة للامتحانات التحريرية. 

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قرر تبكير موعد انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024. 

وأصدر وزير التربية والتعليم قرارا ببدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 بدلا من يوم الأول من يونيو 2024 بحسب الموعد المحدد في الخريطة الزمنية للعام الدراسى. 

وتستمر امتحانات الدبلومات الفنية 2024 حتى يوم 6 يونيو 2024، بحسب قرار وزير التربية والتعليم الأخير. 

استعدادات امتحانات الدبلومات الفنية 2024 

وناقش وزير التربية والتعليم مع قيادات التعليم الفنى الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية 2024. 

ونبه وزير التربية والتعليم بتجهيز استراحات مراقبي ومصححي امتحانات الدبلومات الفنية 2024 وتأمين أعمال الكنترولات واللجان الامتحانية.

رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 

حددت وزارة التربية والتعليم قيمة رسوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بمبلغ 193 جنيهًا في حال تقديمه للامتحانات في المرات الثلاث الأولى، وتشمل الرسوم تكاليف الخامات والمستلزمات الضرورية للامتحانات.

ويلزم طلاب الدبلومات الفنية 2024 بدفع 15 جنيهًا كرسوم لتغطية تكاليف الخامات اللازمة للامتحانات العملية، و20 جنيهًا لاستخدام المستلزمات والمعدات من الخارج، بالإضافة إلى 15 جنيهًا كرسوم إضافية.

وبالنسبة للطلاب المتقدمين للمرة الرابعة، عليهم سداد مبلغ 248 جنيهًا كرسوم لتغطية تكاليف الخامات والمستلزمات اللازمة للامتحانات، بالإضافة إلى 15 جنيهًا كرسوم لتغطية تكاليف الخامات اللازمة للامتحانات العملية، و20 جنيهًا للاستخدام الخارجي، و15 جنيهًا كرسوم إضافية.

وحددت وزارة التربية والتعليم رسوم امتحانات دبلوم الدراسات التكميلية بواقع 193 جنيهًا كرسوم لتغطية تكاليف الخامات والمستلزمات اللازمة للامتحانات، و15 جنيهًا لتغطية تكاليف الخامات اللازمة للامتحانات العملية، بالإضافة إلى 15 جنيهًا كرسوم إضافية.

مواد متعلقة

إنشاء مزارع نموذجية تخصصية لتطوير البحث العلمي في الجامعات

وزير التعليم العالي يوجه بدعم الاقتصاد الوطني بالأبحاث العلمية

تعميق دراسة معوقات آليات محو الأمية في مصر

صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

انطلاق مسابقة الشطرنج في جامعة حلوان بنظام السويسري

حفل إفطار طلاب المدن الجامعية في جامعة حلوان (صور)

وزير التعليم العالي يوجه بالاهتمام بالطلاب ذوي الهمم في الجامعات

3 مرشحين من جامعة عين شمس لجائزة عبد الحميد شومان

الجريدة الورقية