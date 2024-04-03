ضبط 263 تاجر مخدرات خلال حملات موسعة بالمحافظات

شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (246) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (263) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (101,310 جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (72,150 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (11,380 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيدرو وزنت (14,300 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت (1,660 كيلو جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت (920 جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت (820 جرام).كمية من مخدر البودر وزنت (747 جرام).كمية من مخدر الكوكايين وزنت (250 جرام).عدد (752) قرص مخدر.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

وفي سيق آخر عاقبت محكمة الجنايات بسوهاج، اليوم الأربعاء، المتهم "ح . ن . م" عامل، يقيم بدائرة مركز ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج، بالسجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها 100 الف جنيه، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وخاصة "مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين"، بدائرة المركز.



صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

وتعود أحداث الواقعة لعام 2023 عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلتة تفيد بقيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي وترويج مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين على الشباب والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء بنطاق المركز.

ومن خلال التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس مخدر الشابو كانت معدة للبيع.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق .

