محافظ سوهاج يشارك عمال النظافة إفطار رمضان الجماعي بنادي المحليات

حرص اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، على مشاركة ١٥٠ عامل من عمال النظافة بالوحدات المحلية، حفل الإفطار الجماعي "إفطار جبر الخواطر"، والذي أقيم بنادي محليات سوهاج بمدينة ناصر .





حضر حفل الأفطار كل من " اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد مصطفى أمين عام وإسلام نور الدين، والمهندس محمد على ربيع رئيس نادي سوهاج الرياضي، وجيهان على ربيع رئيس مجلس سيدات الأعمال بسوهاج، وراعي حفل الإفطار، ورؤساء الوحدات المحلية لمركز سوهاج، وحي شرق، وحي الكوثر، وعدد ١٥٠ عامل من عمال النظافة .





وهنأ محافظ سوهاج الحضور بالشهر الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك، مؤكداً تقديره لكل عمال النظافة والتجميل الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وأمانة، مشيرا إلى أهمية عملهم الذي يبرز الوجه الجمالى والحضاري للمحافظة، والتى تشهد شوارعها خطة تطوير وتجميل تليق بعراقة وأصالة المحافظة أمام أهلها، وأمام الزائرين.

وعلى هامش حفل الافطار تم تسليم العمال "كرتونة مواد غذائية، وعلبة حلوى العيد، ومبلغ مالي عيدية" لكل عامل، وعبر العمال عن سعادتهم بالأجواء وحفل الافطار موجهين الشكر للسيد المحافظ على مشاركته فعاليات اليوم.



حفل الإفطار الجماعي

وفي ذات السياق كان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قد شارك في فعاليات حفل الإفطار الجماعي الذى أقامته هيئة "كوبتك أورفانز" بنادي التجديف لضباط الشرطة، تحت مظلة التضامن الاجتماعي، بمشاركة أكثر من 200 فتاة، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية، وذلك على هامش تدشين مشروع "ابنتي الغالية"



حضر الإفطار الجماعي كل من أحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج، والنائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد حمادي رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة عايدة بشاي مدير منطقة سوهاج وأسيوط عن منظمة كوبتك اورفانز، وهشام أبوزيد وكيل وزارة العمل، ومحمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة رجاء حسين مقرر فرع المجلس القومي للطفولة والامومة بسوهاج، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين.

ويستهدف مشروع "ابنتي الغالية" الفتيات في المرحلة الابتدائية، ويعمل على تزويدهم بالمعلومات والإمكانيات اللازمة لعدم التسرب من التعليم، وتعزيز قيم السلام، كما يستهدف المشروع تثقيف الفتيات صحيا ونفسيا لمواجهة تحديات الحياة، وإزالة الفوارق التي تولد العصبية والعنصرية، وذلك بالتعاون مع 4 جمعيات محلية شريكة بسوهاج.



وتشمل أنشطة المشروع، ورش عمل وندوات تثقيفية في مجالات مختلفة مثل الصحة، والنظافة، والتغذية السليمة، وحقوق المرأة، بينما يتضمن المشروع رحلات تعليمية وثقافية للفتيات لاستكشاف الأماكن السياحية والثقافية في المحافظة، وزيارة المؤسسات المختلفة.