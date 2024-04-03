إبراهيم سعيد: "أقسم بالله لو بنافق كان زماني رئيس اتحاد الكرة" (فيديو)

قال إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، إنّه لو كان ينافق لأصبح رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم، موضحًا: "أقسم بالله لو بنافق وماشي بطبل للناس كان زماني رئيس اتحاد الكرة".

وأضاف سعيد في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "اما بالنسبة إلى هجومي على شوبير ومدحه له في مواقف مختلفة، فهذا لا يعني أنني بـ100 وجه، أنا أتحدث في مواقف مرتبطة بكرة القدم فقط وليست مواقف شخصية".

وتابع: "أحيانا تحدث أزمات ولكن الأيام تعلمنا، فما المشكلة في ذلك؟! في وقت ممكن نزعل مع بعض وبعد كده بنتقابل والدنيا بتمشي والحياة بتغير والزمن بيغير والحياة بتعلم".

ونوه إلى أنّه سعيد بنجاح محمد صلاح قائد المنتخب ولاعب ليفربول في الدوري الإنجليزي، مؤكدًا: "أنا لم أفشل، ولو لعبي في الدوري الإنجليزي فشل يا ريت كل الناس يبقوا فشلة".

وأضاف سعيد : "محمد صلاح لما كان صغير كان بيتفرج عليّ وبيتفرج على جيلنا، وبالنسبة لتصريحاته بخصوص محمد صلاح في الفترة الأخيرة وصلت لإنجلترا، ولو اسمي جامد مكنتش هتسمع".

وتابع: "أنا اتكلمت صح ومقلتش حاجة غلط لما قلت إن محمد صلاح حاططني في دماغه، لكن أنا مش بنافسه وهو خارج المنافسة، وهو مش هيبقى إبراهيم سعيد ولا أنا هبقى محمد صلاح، وليه الناس تدخلنا في نزاع، أنا أتحدث عنه كلاعب كرة، مفيش لاعب فوق النقد، ومش محتاج تريند لأني تريند فوق التريند ومش محتاج شهرة".

لا أغير من محمد صلاح

وأكد إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، أنه لا يشعر بالغيرة من محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قائلا: "هو بيلعب في نفس مركزي؟!".

وأضاف: "أنا مش بهد في رموزنا، صلاح فخر العرب ومصر كلها محدش قال حاجة لكن كلامي عن عدم إصابته في كأس الأمم الأفريقية لا يسيء إليه". وتابع: "أنا أتحدث عن شأن متعلق بكرة القدم، لو أصيب بمزق 2 سم لما استطاع أن يتحرك بعد المباراة التي خرج منها في كأس الأمم الأفريقية، لكن ما حدث هو أنه تحرك كثيرا بوضعيات مختلفة، وأنا أؤكد أن الإصابة لم تكن سبب خروجه من معسكر المنتخب في البطولة".

وبرنامج العرافة تقدمه الإعلامية بسمة وهبة يوميا بعد الإفطار على قناة النهار، تستضيف فيه نجوم الفن في العالم العربي وتطرح عليهم أسئلة في الفن وفي حياتهم الخاصة.



