إبراهيم سعيد يسخر من رضا عبدالعال: مسيرته الكروية كلها ربع ساعة لعب

ردّ إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، على رضال عبدالعال لاعب الزمالك والأهلي الأسبق والمحلل الرياضي بإحدى القنوات الفضائية بعدما قال عنه "لما اتسألت النادي خسر ازاي قلت انا مليش دعوة غير بكابتن رضا ومسرح مصر، هو مفلس فني والمفروض يتكلم كرة ويقول الفرقة واقفة غلط أو أي حاجة، هو مفلس في كل حاجة".

ورد سعيد في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار، قائلا: "مش برد على الأسلوب ده، خلينا نشوف الأهم، والله ما فاضي له، ده فاضي، وأنا مش فاضي للكلام ده خالص".

وتابع: "رضا عبدالعال كان ضيفا على برنامجكِ وقال غنه اللي شغلني في الإعلام.. مين ده أصلا عشان يشغلني؟! ده كان قاعد في البيت ولا بيعمل حاجة وأنا كنت شغال من ساعة ما بطلت، لو نجم فده على نفسه والأطفال الصغيرة اللي ميعرفهوش، هو قدامه سنين عشان يوصلي، والله ولا أعرفه كنت بشوفه في الكوميكس، كان أخره يضحكني، ولما يتكلم اسمي كابتن إبراهيم سعيد، أنا اللي خليت الناس دي تاخد عليّ، ده تاريخه كله ماتش وربع، وكان أخره ربع ساعة وساعات 10 دقائق.. تاريخه كله ربع ساعة".

لا أغير من محمد صلاح

وأكد إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، أنه لا يشعر بالغيرة من محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قائلا: "هو بيلعب في نفس مركزي؟!".

وأضاف: "أنا مش بهد في رموزنا، صلاح فخر العرب ومصر كلها محدش قال حاجة لكن كلامي عن عدم إصابته في كأس الأمم الأفريقية لا يسيء إليه". وتابع: "أنا أتحدث عن شأن متعلق بكرة القدم، لو أصيب بمزق 2 سم لما استطاع أن يتحرك بعد المباراة التي خرج منها في كأس الأمم الأفريقية، لكن ما حدث هو أنه تحرك كثيرا بوضعيات مختلفة، وأنا أؤكد أن الإصابة لم تكن سبب خروجه من معسكر المنتخب في البطولة".

وبرنامج العرافة تقدمه الإعلامية بسمة وهبة يوميا بعد الإفطار على قناة النهار، تستضيف فيه نجوم الفن في العالم العربي وتطرح عليهم أسئلة في الفن وفي حياتهم الخاصة.

