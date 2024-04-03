الداعية مصطفى حسني يقدم "خواطر رمضانية" في جامعة حلوان غدًا

تستضيف جامعة حلوان الداعية مصطفى حسني، غدًا الخميس، لتقديم ندوة بعنوان "خواطر رمضانية" بمجمع الفنون والثقافة.

وتنظم أسرة طلاب "من أجل مصر المركزية" بجامعة حلوان بالتعاون مع قسم الإعلام بكلية الآداب، ندوة بعنوان "خواطر رمضانية" للداعية الإسلامي مصطفى حسني، غداً الخميس الموافق 4 أبريل 2024 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

وتعقد فعاليات الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، والدكتورة سحر فاروق رئيس قسم الإعلام.

وتأتي أهمية الندوة في إلقاء الضوء على روح شهر رمضان المبارك وتعميق الوازع الديني والأخلاقي لدى الطلاب، إضافة إلى إتاحة الفرصة لهم للاستفادة من خبرات الداعية مصطفى حسني ومناقشة مختلف القضايا الدينية والاجتماعية المرتبطة بالشهر الكريم.

وقام بتنسيق الندوة الدكتور محمد حلمي رائد أسرة "من أجل مصر المركزية" في جامعة حلوان، وإشراف الدكتورة بسنت سيد نائب رائد الاسرة، وياسر الجبالي مسئول الأسرة.

جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية في التسويق الإلكتروني

تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، الدورة التدريبية بعنوان "فن التسويق الإلكتروني والعلاقات العامة" خلال الفترة من 14 إلى 23 أبريل 2024، بمدرج 8أ بالحرم الجامعي، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية.

وتأتي دورة جامعة حلوان في إطار سياسة الدولة واهتمامها بنشر فكر التنمية الذاتية وإدارة الأداء الإنساني لتحقيق التنمية الشاملة وفق معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى تشكيل وعي شباب الجامعات المصرية ودعمهم ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات سوق العمل.

وتهدف دورة جامعة حلوان إلى اكتشاف ودعم المهارات والقدرات لدى الطلاب من خلال محاضرات نظرية وعملية وورش عمل، بجانب مساعدتهم على تحديد الأهداف وتطوير فكر التخطيط الاستراتيجي لمستقبلهم الوظيفي، وزيادة مهارات التواصل والتفاعل بينهم.

وتقام تحت إشراف هشام رفعت أمين عام الجامعة، ومحمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وياسر محمد عبد المنعم مدير وحدة برامج التنمية البشرية.

