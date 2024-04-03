جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية في التسويق الإلكتروني والعلاقات العامة

تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب في جامعة حلوان، الدورة التدريبية بعنوان "فن التسويق الإلكتروني والعلاقات العامة" خلال الفترة من 14 إلى 23 أبريل 2024.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، والدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية.

وتأتي دورة جامعة حلوان في إطار سياسة الدولة واهتمامها بنشر فكر التنمية الذاتية وإدارة الأداء الإنساني لتحقيق التنمية الشاملة وفق معايير الجودة العالمية.

وتستهدف دورة جامعة حلوان تشكيل وعي شباب الجامعات المصرية ودعمهم ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات سوق العمل.

جامعة حلوان تدعم المهارات الطلابية

وتهدف دورة جامعة حلوان إلى اكتشاف ودعم المهارات والقدرات لدى الطلاب من خلال محاضرات نظرية وعملية وورش عمل، بجانب مساعدتهم على تحديد الأهداف وتطوير فكر التخطيط الاستراتيجي لمستقبلهم الوظيفي، وزيادة مهارات التواصل والتفاعل بينهم.

وتقام تحت إشراف هشام رفعت أمين عام الجامعة، ومحمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وياسر محمد عبد المنعم مدير وحدة برامج التنمية البشرية.

نبذة عن وحدة برامج التنمية البشرية في جامعة حلوان

وتعمل إدارة رعاية الشباب في جامعة حلوان، بالتعاون مع اتحاد الطلاب والأسر الطلابية على عقد العديد من الانشطة العلمية التثقيفية والتوعوية المختلفة فى جميع المجالات بهدف تنمية مهارات الطلاب، وإعداد جيل واعٍ قادر على قيادة البلاد نحو مستقبل مشرق.

وتولي جامعة حلوان اهتماما كبيرا بالأنشطة التي تساهم في الحفاظ على صحة أفراد المجتمع والحالة النفسية لديهم، واستغلال طاقات الشباب الاستغلال الأمثل.

وتدعم وحدة برامج التنمية البشرية في جامعة حلوان قدرات الجامعة فى الارتقاء بمستوى المهارات الأكاديمية والإدارية والعمليات التعليمية وتحقيق الجودة والقدرة على المنافسة عن طريق برامج موجهة للتدريب ورفع الكفاءات والمهارات وتعزيز العلاقة بين الجامعة وميادين العمل بما يقوى التفاعل بين مجتمع الجامعة والجهات صاحبة المصلحة.

وتستهدف وحدة برامج التنمية البشرية في جامعة حلوان الوصول إلى مستوى عالى من الكفاءة للقدرات البشرية قادرة على التطوير الذاتى لجميع فئات مجتمع الجامعة.

وتتضمن استراتيجية وحدة برامج التنمية البشرية في جامعة حلوان التوعية بمفهوم التدريب المستمر والتدريب الموجة لرفع القدرات والمهارات مع تنمية القدرة على التدريب والتطوير الذاتى، وخلق آليات مستمرة بين مستويات الآداء المختلفة داخل الجامعة والجهات المختلفة.

كما تتضمن استراتيجية وحدة برامج التنمية البشرية في جامعة حلوان تبنى نظم الأتصالات وقواعد البيانات ونظم دعم القرار فى إدارة منظومة ناجحة لتنمية القدرات البشرية.