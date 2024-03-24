أسلحة نفسية لمواجهة تحديات الثانوية العامة 2024

قدّم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أسلحة نفسية لمواجهة تحديات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

ووجه الخبير التربوي نصائح عدة لطلاب الثانوية العامة لمواجهة تحديات تقدم العام الدراسي، وطرق التعامل مع كل منها.

نصائح لمواجهة تحديات الثانوية العامة:

1. تحدي تداخل المعلومات بين الدروس المختلفة، سواء فى نفس المادة، أو فى مواد مختلفة: يمكن للطالب حل تلك المشكلة من خلال مراجعة تلك الدروس بشكل مستمر بتركيز حتى يتمكن من استيعاب ما تتضمنه من معلومات ويميز بينها وبين معلومات الدروس الأخرى حتى لو كانت متشابهة معها، والحرص على تجنب مذاكرة مواد متشابهة عقب بعضها.

2. تحدي عدم وجود وقت كافٍ للمذاكرة: تحدث تلك المشكلة نتيجة تضييع الطالب وقته بين النوم، أو الانشغال بالموبايل، أو الخروج يوميًا للدروس الخصوصية؛ ويمكن للطالب حل تلك المشكلة من خلال تقليل ساعات النوم بحيث لا تزيد على ثماني ساعات، والذهاب إلى الدروس التى يحتاج إليها فقط، مع تقليل استخدامه الموبايل قدر الإمكان.

3. إحساس طالب الثانوية العامة بسرعة نسيان المعلومات: غالبًا ما يحدث ذلك بسبب عدم مراجعة الطالب للدرس، أو استذكاره بشكل خاطئ عن طريق القراءة الصامتة فقط: ويمكن للطالب حل تلك المشكلة من خلال ممارسة دور إيجابي أكثر في المذاكرة من خلال استخدام أكثر من حاسة في الاستذكار كالقراءة بصوت مرتفع، أو كتابة ما يذاكره.

4. مشكلة التشتت في المذاكرة: تحدث غالبًا بسبب استذكار الدرس الواحد من أكثر من مصدر، ويمكن لطالب الثانوية العامة حل تلك المشكلة من خلال تحديد المصدر الأكثر فعالية والأشمل والأدق وأن يكون هو فقط مصدره الرئيس فى الاستذكار طوال العام.

5. مشكلة ازدياد التوتر والقلق مع اقتراب الامتحانات: أمر طبيعي؛ والحل هو توكل طالب الثانوية العامة على الله وبذله الجهد المطلوب منه.

6. مشكلة توقع طالب الثانوية العامة دائمًا الأسوأ فى الامتحانات أو النتيجة: هى غالبًا ما تحدث للطالب المتفوق والذى يعتبر خسارة درجة واحدة فى الامتحان بمثابة إخفاق له؛ والحل هو أن يضع الطالب فى اعتباره دائمًا أن نظام الامتحان الجديد من الصعب فيه الحصول على الدرجة الكاملة فى أى امتحان، كما لا بد أن يتذكر أنه دائم التفوق فى السنوات السابقة رغم إحساسه بنفس الشعور.

7. مشكلة وجود صعوبات فى بعض الدروس ونسيانه للمعلومات المتصلة بها بشكل مستمر: وبالتالى فإن الحل احتفاظ الطالب بدفتر يجمع فيه كل النقاط الصعبة فى الدروس وأفضل شرح لها بأسلوبه الخاص الذى يهمه، وبراجعها بشكل مستمر.

8. مشكلة تأثر طالب الثانوية العامة السلبي ببعض زملائه الذين يدعون أنهم لم يذاكروا بعد: وهنا لا بد أن يبتعد الطالب عن هؤلاء الطلاب، وأن يتأثر فقط بالطلاب ذوى الدافعية والطاقة الإيجابية.

9. مشكلة تأجيل استذكار بعض الدروس بلا مبرر أو سبب: هنا لا بد للطالب من إنهاء أي تأجيل لاستذكار بعض الدروس حتى لو صعبة لأنه لم يتبق وقت.

10. مشكلة إحساس الطالب بعدم فهم الدرس والتمكن منه بشكل كامل فى أول مرة يستذكر فيها الدرس: ولا بد أن يدرك الطالب أن هذا وضع طبيعى، ومع تكرار مراجعة الدرس سيتمكن منه بشكل كامل.

11. مشكلة فقدان الشغف والإحساس بالملل من المذاكرة، وتحدث في ضوء قضاء طالب الثانوية العامة أيامًا وساعات طويلة دون تغيير من أجل المذاكرة، والحل هو أن يفصل الطالب لبعض الوقت ولو بالسفر يوم أو يومين.