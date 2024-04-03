محافظ أسوان يسلم حفظة القرآن الكريم الجوائز المالية ضمن مسابقة جمعية الوسيم

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتسليم الجوائز المالية لعدد 10 من حفظة القرآن الكريم بواقع 100 ألف جنيه لكلاً منهم حيث جاء ذلك فى الإحتفال الذى نظمته مؤسسة سيناء للخير والتنمية ، وجمعية الوسيم لتنمية المجتمع المحلى بالتنسيق والتعاون مع مبادرة "الناس لبعضهم".

وبحضور الدكتور سيد حسن رئيس منطقة أسوان الأزهرية ، والشيخ حنفى محمود مدير مديرية الأوقاف ، والدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع ، وأحمد طارق ممثل جمعية الوسيم ، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة المُشكلة من المحكمين لإختيار المكرمين والمكرمات من منطقة أسوان الأزهرية ومديرية الأوقاف فى مسابقة جمعية الوسيم لحفظة القرآن الكريم والأصوات الحسنة والتى تقدم لها 300 متسابق من مختلف مدن ومراكز المحافظة ، فضلاً عن القيادات الدينية والتنفيذية والمجتمعية والأهلية ، وفى كلمته قدم اللواء أشرف عطية التهنئة لأبناؤه المتفوقين من أهل القرآن نظراً لما حققوه من جهد وتفوق ملموس فى حفظ كتاب الله مما يؤكد على أن مصر مهد السماحة والإعتدال بين الأديا ستبقى أمد الدهر منارة الحضارة والعلم والثقافة ، وهو الذى يتطلب معه تربية النشء على الفكر الصحيح وسمو الأخلاق فى إطار المنهج القرآنى السمح سواء فيما يتضمنه من الإلتزام فى العبادات ، وأيضاً الرقى فى المعاملات الإنسانية ، مؤكداً على أننا نفتخر ونعتز بأبنائنا من حفظة كتاب الله ، ونتمنى أن يكونوا دائماً نماذج مشرفة يحتذى بـها ، وقدوة لشبابنا وأطفالنا لتحفيزهم على حفظ كتاب الله ، وغرس حبهم له وتقديسه ، وخلق روح التنافس فى حفظه ، مصداقاً لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم " خيركم من تعلم القرآن وعلمه " للعمل بتعاليمه فى حياتهم ومستقبلهم مما يؤسس نفوسهم وعقولهم على صحيح الدين وسماحته ، والمشاركة فى مختلف المسابقات الدينية ، وليصبحوا مستقبل مصرنا الحبيبة المشرق فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، هذا وقد بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطنى، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ عبد الرحيم محمد ، وأختتمت بقيام محافظ أسوان بإلتقاط الصور التذكارية مع أبناؤه المكرمين من حفظة القرآن الكريم .