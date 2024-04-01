رامز جلال لآية سماحة: أصحابك مسمينيك آية تناحة



حلت الفنانتان هاجر السراج وآية سماح ضيفتين في الحلقة الثانية والعشرين من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

وسخر رامز من آية سماحة، عندما وجه لها سؤال صريح مباشرة:" صحيح صحابك مسمينك آية تناحة؟".

وقال رامز ساخرا من آية سماحة وهاجر السراج :"هو انتم مين، مين خلاكم على الأفيشات وبأمارة إيه، متصدرين ليه، عاملين متسهوكين، وهعملكم كمين".

ووجه رامز جلال، الكلب "نيوتن" بتهديد وتعذيب اية سماحة وهاجر السراج، قائلا: "وضبهم وافرمهم".

وقالت سماحة :"متجوزة وعندي 3 قطط منهم قطة بتقول ماما"، لافتة: "ناهد السباعي أخت جوزي وعرضت على أكتر من مشروع ومنهم مشروع خاص باليوجا ورفضت".

فكرة برنامج رامز جاب من الآخر

تقوم فكرة البرنامج على استضافة الفنان رامز جلال ضيفين من مشاهير الإعلام والفن والرياضة، ويأتون له على أساس برنامج حواري، ثم يتفاجئ الثنائي في المقلب ويتفاجأن أنهم في برنامج يحمل اسم رامز جاب من الآخر، حيث يمرون خلال المقلب بـ زحليقة أكوا بارك ثم السقوط على مشاية كهربائية سريعة وقريبة من كلب مصروع، ثم الدخول في نفق صغير به رائحة كريهه، ثم حبسهما في غرفة صغيرة وينزل عليهما رامز بعض الحيوانات، ويواجهما بنعامة، ثم يجلسان على كوبري ويسقطان من عليه في بحيرة ماء.

أجواء برنامج رامز جاب من الآخر

وبرنامج المقالب "رامز جاب من الآخر" يشهد كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال إيجابية من جمهور ومُتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما إحتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة والغير متوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ضحايا برنامج رامز جاب من الآخر

ومن ضحايا برنامج رامز جاب من الآخر هذا الموسم نجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته ريم طارق، وحمدي الميرغني وأحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة.