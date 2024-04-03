المصريون في أوروبا يهنئون الرئيس السيسي بالفترة الرئاسية الجديدة

أرسل الدكتور إبراهيم يونس نائب رئيس اتحاد الجاليات المصرية في اوروبا، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع ايطاليا برقية تهنئة الي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستوريه لفتره رئاسيه جديدة.



وعبر “ يونس” في رسالته عن أجواء البهجة والسعادة التى يعيشها المصريون في الخارج، بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لزمام الأمور في مرحلة رئاسية ثالثة، استكمالا للانجازات العظيمة التى بدأها منذ تولي سيادته رئاسة البلاد.

وأكد يونس: انها مرحلة صعبه، سواء على مستوى المنطقة أو على المستوى الدولي، حيث يتطلب فيها الكثير من الجهد والقدرة على التفاوض و الدبلوماسية، اضافة الى الثقة التي يحظى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى المجتمع الدولي.

وأضاف الدكتور يونس: انها مرحلة العمل والبناء، مرحلة التمهيد والإستعداد للإحتفاء بميلاد الجمهورية الجديدة، بعد كل ما تم من إنجازات و بناء وتشييد، لكبرى المدن السياحية والعاصمة الإدارية الجديدة، التى تزخر بالأبنية والمؤسسات الحكومية، والجامعات المحلية والدولية، والأندية والحدائق العامة والمساجد والكنائس، وناطحات السحاب المتألقة في سمائها.

ومن جهته أشاد أحمد علام عضو الإتحاد العام للمصريين في الخارج فرع ايطاليا، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الثمانية اعوام الماضية وما حقق من إنجازات عظيمة: من تشغيل للمصانع وتنفيذ للعديد من المشروعات العملاقة، في كل أنحاء مصر، الى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتى تتميز بموقعها الاستراتيجي، و مشروعات الأنفاق المختلفة، التي تربط سيناء بكافة أنحاء الجمهورية،



إضافة إلى تنفيذ قرابة الف مشروع، ليشمل قطاعات مختلفة، منها القطاع الصناعي، وقطاع الخدمات، وقطاع التجارة. وايضا ما يتعلق بالسكن الإجتماعي، الذي يشمل جميع فئات المجتمع، في شتى بقاع الجمهورية.

وأشار علام مستكملا لحديثه: الى أنجازات اخرى تتعلق بتطوير قطاع الطيران المدني، و انشاء 5 مطارات.

ولا ننسى المشروعات الصناعية بإجمالي استثمارات 4.33 مليار جنيه، ومشروعات الريف المصري، والمليون ونصف فدان، وقد تم ضمن انجازات الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، الانتهاء من مشروعات بتكلفة 30 مليار جنيه لحماية أمن مصر المائي.

3 آلاف مدرسة

وأضاف احمد علام: اما في مجال التعليم فقد تم إنشاء 3 آلاف مدرسة.



وفي قطاع الكهرباء، تم إنجاز 28 محطة طاقة كهربائية لتصل قدرتها لأكثر من 25 الف ميجاوات، وفي قطاع الصحة، فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات وإطلاق الكثير من المبادرات الرئاسية واولها مبادرة 100 مليون صحة.

وأكد الدكتور إبراهيم يونس نائب رئيس إتحاد الجاليات المصرية في اوروبا: ان تلك المشروعات العملاقة والإنجازات الكبرى، تعتبر بمثابة نماذج متميز تبهر العالم وتجلب الزائرين والمستثمرين، ورجال السياحة من شتى دول العالم الى مصر..

وهكذا يشيد أعضاء اتحاد الجاليات المصرية في اوروبا بدور القيادة السياسية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم بالبلاد، في عام 2014، حيث أحدث نهضة تنموية كبرى، حينما وضع خريطة التنمية الشاملة لمصر، وإطلاق المشاريع القومية، ووضع قواعدا راسخة للجمهورية الجديدة،

تلك الجمهورية التي تؤمن بشبابها وتمكنهم من القيادة، بإنشاء قاعدة متنوعة من الكفاءات الشبابية في مختلف المجالات، جمهورية جديدة قوامها التنمية والتطوير والبناء، وتغيير الواقع، تؤسس نسقاً فكرياً وإنسانياً شاملاً، وصولا إلى بناء مجتمع متطـور ، تميزه قيم إنسانية عظيمة.

received_437609878650011

received_745420501030590